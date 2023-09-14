Как иностранцам прикрепиться к поликлиникам в Казахстане

В Казахстане с 15 сентября стартует ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, сообщает Zakon.kz.

Директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга РСК рассказал, что наравне с казахстанцами в период кампании к поликлиникам могут прикрепиться и трудовые мигранты с членами семьи из стран ЕАЭС.

"В этом году изменились правила прикрепления для трудовых мигрантов и членов их семей. Теперь им для прикрепления необходимо приобрести полис добровольного или вмененного медицинского страхования. Эти пакеты будут покрывать трудовым мигрантам базовую первичную медико-санитарную помощь, которая недоступна им в системе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", – рассказал Тлеухан Абилдаев.

Трудовые мигранты не могут прикрепиться к поликлинике через портал электронного правительства. Для того чтобы прикрепиться, нужно написать заявление на имя руководителя поликлиники в произвольной форме на казахском или русском языках. К заявлению нужно приложить заграничный паспорт, договор ДМС/ВМС.

По Казахстану договоры добровольного или вмененного страхования можно заключить с семью страховыми компаниями.

"После прикрепления трудовые мигранты также могут пользоваться услугами в пакете ОСМС, который будет покрывать необходимые консультативно-диагностические услуги, плановую стационарную помощь, медицинскую реабилитацию", – отметил Тлеухан Абилдаев.

Cтатус застрахованности в системе ОСМС сами трудовые мигранты получают за счет взносов и отчислений от работодателя, а их супругам необходимо оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика на 12 месяцев вперед. Что касается их детей, то они будут застрахованы за счет государства до достижения 18 лет.

Отмечается, что постоянно проживающие иностранцы, которые имеют документ ВНЖ (вид на жительство), имеют те же права и несут обязанности наравне с гражданами РК.

Иностранцы других стран, не входящих в ЕАЭС, не имеют права на прикрепление, также пользоваться услугами в ОСМС, они обслуживаются платно.

Ранее стало известно, как будут выплачивать взносы по ОСМС за индивидуальных помощников.