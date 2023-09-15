Топ-5 согревающих напитков

Когда за окном хмурится осеннее небо, хочется тепла и уюта: никуда не выходить, а завернувшись в плед, греть руки о кружку с ароматным напитком. В сентябре природа еще радует нас урожаем фруктов и ягод. Zakon.kz собрал лучшие рецепты, согласно которым можно приготовить их самостоятельно.

Яблочный чай с душицей и корицей

Вкус чая с яблоками и душицей обязательно перенесет вас в летний день, когда светило яркое солнце, а воздух был пропитан запахом пряных трав. От таких воспоминаний непременно станет тепло и на душе.

яблоки – 3 шт.;

душица – 3 веточки;

корица – 1 шт.;

горсть сушеных яблок.

Яблоки помыть и нарезать колечками или дольками, выложить на дно чайника. Туда же положить палочку корицы. Если яблоки мелкие, то можно увеличить их количество.

Добавить сухую душицу (чабрец) и залить кипящей водой и настоять не менее трех часов.

Пряный чай с облепихой, имбирем и специями

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Облепиха – волшебная ягода, которая помогает не только укрепить иммунитет, но и победить плохое настроение. Если ягодная кислинка кажется слишком резкой, можно смягчить ее медом и корицей.



облепиха (можно замороженную) – 3 ст. л.;

корень имбиря – 1 шт.;

бадьян – 3 звездочки;

корица – 2-3 палочки;

лимоны – несколько долек;



мед – ст. или ч. л.

На дно чайника выложите ягоды облепихи. Корень имбиря (небольшой кусочек) мелко порубить или натереть. Залить кипятком, добавить дольки лимона, палочки корицы и звездочки бадьяна. Когда чай настоится, необходимо подавить дольки лимона, чтобы выделился сок. Добавьте ложку натурального меда, перемешайте и наливайте горячим через ситечко.

Безалкогольный глинтвейн

Ароматный глинтвейн можно приготовить и без вина. В этом случае наслаждаться напитком могут все члены семьи. Для него нужно не так много ингредиентов:

1 л вишневого сока;



3 столовые ложки ягодного сиропа;

столовая ложка меда;

3-4 дольки апельсина;

3-4 дольки лимона;

корица – 1-2 палочки;

гвоздика – 3 бутона;

бадьян – 3 звездочки.

Поставьте на слабый огонь емкость с вишневым соком и сиропом. Не доводя до кипения, добавьте специи и дольки фруктов. Когда напиток станет источать аромат, можно снимать с плиты. Перед подачей добавьте в глинтвейн мед и наслаждайтесь вкусом.

Горячий шоколад с медом и корицей

Фото: pixabay

Этот согревающий напиток особенно понравится сладкоежкам. Он идеально подойдет, если вы решили посвятить вечер просмотру интересного фильма в компании близких.



молоко;

черный, горький шоколад;

мед;

корица молотая;

ванильный сахар.

В кастрюлю вылить молоко, добавить ванильный сахар, корицу и мед. Стоит отметить, что если у вас шоколад не горький, а темный, то меда потребуется значительно меньше, так как такой шоколад уже имеет насыщенный вкус. Мелко нарезать шоколад и высыпать в кастрюлю. Поставить ее на средний огонь. Медленно помешивайте содержимое венчиком, чтобы шоколад и мед растворились. Доведите напиток до кипения. Разлив по кружкам, украсьте сверху напиток взбитыми сливками и посыпьте шоколадной стружкой.

Яблочный сбитень

Это чудесный напиток из русской кухни на основе меда. Вариантов его приготовления великое множество. В этом рецепте добавлены различные пряности, регулируя количество которых можно добиться разного вкуса. Основное предназначение сбитня – насытить тело и согреть душу в холодную дождливую осень или морозным вечером.

яблоки – 2 шт.;

мята сушеная – 2 ч. л.;

имбирь – по вкусу;

корица – 1 шт.;

гвоздика – 4 шт.;

мед – 5 ст. л.;

вода – 6 стаканов.

Одно большое яблоко или два маленьких помыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю. Добавить мяту, 1 см корня имбиря, палочку корицы (можно заменить на коричный порошок), гвоздику.

Влить в кастрюлю шесть стаканов бутилированной воды и довести до кипения. Уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.

Убрать кастрюлю с огня, добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и дать настояться минут 15-20. Горячий напиток следует процедить, прежде чем разлить по кружкам.