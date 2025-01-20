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Топ-5 согревающих зимних напитков

Топ-5 согревающих зимних напитков, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 17:50 Фото: freepik
Когда на улице метель и холод, всем хочется тепла и уюта. Ведь как приятно держать в руках чашку горячего напитка, согревающего в холодные дни. Zakon.kz собрал топ-5 рецептов, которые не только помогут согреться, но и создадут волшебную атмосферу и поднимут настроение.

Горячий шоколад

Горячий шоколад – это насыщенный напиток, приготовленный из горького или молочного шоколада. Он обладает ярким вкусом и бархатистой текстурой. Существует масса рецептов этого напитка: с пряностями, сливками, орехами и даже с черным чаем. Мы же расскажем о классическом способе приготовления.

Фото: pexels

Ингредиенты:
  • 200 мл молока;
  • 2 столовой ложки какао;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 50 г темного или молочного шоколада (по желанию);
  • взбитые сливки для подачи.
В небольшой кастрюле подогрейте молоко на среднем огне и следите, чтобы молоко не "убежало". Затем добавьте какао и сахар и постоянно помешивайте. Когда напиток начнет нагреваться, добавьте кусочки шоколада и продолжайте мешать до полного растворения. Подавайте напиток со взбитыми сливками.

Фото: pexels

Глинтвейн

Глинтвейн – это горячий напиток, который готовят с добавлением сахара и специй. В старину в Европе на рождественских праздниках многие часто пили горячие напитки, чтобы согреться и поднять настроение. Со временем напиток улучшился, в него стали добавлять специи, что сделало его более приятным и усилило его согревающий эффект.

Ингредиенты:
  • 1-2 столовые ложки сахара или меда;
  • 1 апельсин;
  • 2-3 палочки корицы;
  • 2-3 гвоздики;
  • 1-2 звездочки бадьяна (по желанию);
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
  • 1-2 чашки воды или яблочного сока (по желанию).
Смешайте в кастрюле сахар, дольки апельсина, палочки корицы, гвоздику, мускатный орех, бадьян и добавьте туда воду или яблочный сок. Поставьте кастрюлю на средний огонь и аккуратно нагревайте содержимое. Важно не доводить до кипения, чтобы напиток не потерял свои ароматы. После дайте ему настояться и прогреться в течение 10-15 минут. Разлейте по кружкам и украсьте долькой апельсина и палочкой корицы. Подробнее о согревающем зимнем напитке мы рассказывали здесь.

Фото: unsplash

Имбирный чай

Приготовление чая с имбирем и лимоном – отличный способ укрепить иммунитет. Полезные свойства имбиря: он помогает при простудах, улучшает работу мозга, сердца и пищеварительной системы, способствует улучшению настроения и снижению стресса. А лимон содержит витамин С и обладает антисептическими свойствами, дарит энергию и бодрость.

Ингредиенты:
  • 1 столовая ложка черного листового чая;
  • 1 чайная ложка свежего тертого имбиря;
  • 400 мл горячей воды;
  • 1 столовая ложка меда.
Заварите листовой чай и тертый имбирь кипятком. Дайте настояться 5-7 минут, затем добавьте мед по вкусу и хорошо размешайте. Подавайте горячим с несколькими листьями свежей мяты для аромата.

Фото: pexels

Чай с лимоном и апельсином

Освежающий и бодрящий напиток с ярким пряным вкусом подарит заряд энергии, поможет улучшить самочувствие и поднять давление при анемии. Сочетание цитрусовых вкусов делает чай не только ароматным, но и полезным, благодаря высокому содержанию витаминов C и других антиоксидантов. 

Ингредиенты:
  • 2 дольки апельсина;
  • 2 дольки лимона;
  • щепотка корицы;
  • 1 чайная ложка меда;
  • 1/2 чайная ложка черного чая (по вкусу);
  • 300 мл воды.
Способ приготовления витаминного чая прост. Заварите черный чай в кипятке – 3-5 минут. Пока заварится чай, нарежьте лимон и апельсин на дольки. В готовый чай добавьте дольки цитрусовых фруктов, хорошо размешайте. Добавьте мед и корицу по вкусу. Дайте чаю настояться 3-5 минут, чтобы все ароматы раскрылись.

Фото: pexels

Молоко с медом

Теплое молоко с медом – одно из старинных народных средств, которое помогает облегчить симптомы простуды, особенно при боли в горле и кашле. Молоко оказывает успокаивающее действие на слизистую оболочку, а мед обладает противовоспалительными свойствами.

Ингредиенты:
  • 1 стакан молока или 250 мл;
  • 1-2 чайные ложки меда (по вкусу);
  • щепотка куркумы (по желанию);
  • 1 чайная ложка сливочного или кокосового масла.
Подогрейте молоко до теплого состояния. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно размешайте до полного растворения. Пейте напиток медленно, небольшими глотками, чтобы он помог справиться с легкой простудой.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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