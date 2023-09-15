Новолуние: как встретить новый период каждому знаку зодиака

15 сентября нарождается "новая" Луна, период станет последним перед грядущим равноденствием и чередой затмений. Как встретить новолуние каждому знаку зодиака, расскажет Zakon.kz.

Как встретить уникальное новолуние в преддверии яркий событий в астрологии каждому знаку зодиака, описал Bazaar.

Овен

Овны, вам звезды рекомендуют уделить особое внимание здоровью и новым знакомствам. Ведь сезон вирусов никто не отменял, так что самое время позаботиться об укреплении иммунитета. Особенно это касается качественного питания и сна. А что касается людей, которые встретятся вам на пути в ближайшее время, с ними лучше быть осторожнее. Впрочем, интуиция вам сама все подскажет.

Телец

Тельцы, что касается работы и финансовых целей, то здесь можете не волноваться – удача на вашей стороне. А вот в сфере отношений придется навести порядок. Возможно, вы проявляете излишнюю категоричность и придирчивость. Постарайтесь смотреть на предметы спора чуть проще.

Близнецы

Близнецы, ваше желание привлечь перемены в жизнь – и поскорее – может вам навредить. Поэтому постарайтесь не торопиться с решениями, особенно если речь идет о смене места жительства или ремонте. Можете по-крупному прогадать.

Рак

Раки, все, что связано с продажей, обменом или покупкой любой техники, может не оправдать ваших ожиданий. Согласитесь, будет очень обидно обнаружить кота в мешке. Не допустить ошибку поможет вам кто-то из близких, так что не забывайте делиться с ними планами.

Лев

Львы, новолуние 15 сентября подарит вам шанс проявить себя. Есть большая вероятность повышения на работе или же продвижения в сфере блогерства. Поэтому скромничать явно не стоит.

Дева

Девы, новолуние пройдет в вашем знаке, а значит, вы смело можете рассчитывать на небывалое везение. Конечно, не стоит испытывать судьбу и ввязываться в сомнительные авантюры. Но и бояться делать шаги в новом направлении тоже не надо.

Весы

Весы, вам нужно себя поберечь. И речь идет не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Поэтому постарайтесь в ближайшие дни разрешить все конфликты с окружающими. В противном случае вам будет сложнее ступить на путь перемен, так как придется все время возвращаться к прошлому.

Скорпион

Скорпионы, вам хочется аплодировать за умение находить выход из самых стрессовых ситуаций. А все благодаря вашей способности правильно коммуницировать с людьми. Однако с 15 по 17 сентября что-то может пойти не по плану, так как на пути могут встретиться энергетически тяжелые личности. Поэтому в этот период лучше не заводить новых знакомств и не налаживать связи.

Стрелец

Стрельцы, обновленная Луна может усилить вашу мнительность, когда мелочи начнут казаться чем-то очень важным. А учитывая вашу эмоциональность и способность себя накручивать, все рискует зайти очень далеко. Но есть и положительная сторона: вы четко почувствуете, к кому из близких ваше доверие ослабло.

Козерог

Козероги, вы тоже в рядах счастливчиков, которым многое будет удаваться без особых усилий. Правда, звезды хотят вас предупредить: в ближайшие дни никому не стоит давать никаких устных обещаний. Ведь есть риск, что собеседник по-своему расценит ваши слова, а затем начнет требовать то, что вы и близко не имели в виду.

Водолей

Водолеи, Вселенная дает вам зеленый свет по всем направлениям, кроме финансовых дел. Ведь любые траты сейчас могут обернуться нуждой в ближайшем будущем. Поэтому приложите максимум усилий для того, чтобы минимизировать свои расходы.

Рыбы

Рыбы, постарайтесь не возлагать больших надежд на новые договоренности. А будет еще лучше, если вы вовсе от них откажетесь. Поверьте, ваши ожидания не оправдаются даже наполовину. А вот озвучивать Вселенной свои желания можно и нужно. Луна все исполнит в лучшем виде.