Любовный гороскоп-2024: что принесет Дракон каждому знаку зодиака

Зеленый Деревянный Дракон будет править в грядущем 2024 году. Как сложатся в этот период романтические отношения у каждого знака зодиака, расскажет Zakon.kz.

Дракон из тех, кто не любит спокойствие и рутину, этот мифический персонаж – приверженец страстей и эмоций. Как сложатся в грядущем году отношения в любви у каждого из представителей зодиакального круга, поведал Bazaar.

Овны, в первом полугодии вас будет мучить один вопрос: "А что, собственно, происходит?". По сравнению с этим годом в 2024-м все потенциальные партнеры, включая тайных воздыхателей, разом дадут о себе знать. И кого же выбрать? Присмотритесь к тем, кто согласен следовать вашим правилам игры и прислушивается к вашим желаниям. Самый лучший определится быстро.

Одиноким Тельцам звезды рекомендуют откинуть фарс и притворство, чтобы привлечь внимание поистине достойных партнеров. И чем естественнее вы будете себя вести, тем скорее в вашей жизни появится нужный человек. Такое любовное чудо, кстати, может случиться с вами уже весной. А что касается семейных пар, то Зеленый Деревянный Дракон разбавит ваши отношения страстью. Поэтому можете смело планировать второй медовый месяц.

Близнецы, если вы рассчитываете на новые отношения, то пора начать выходить в свет. Ведь от случайных знакомств в магазине у дома проку будет мало. Впрочем, намеренно выискивать потенциальных ухажеров тоже не стоит. Просто получайте удовольствие от происходящего – на эту энергию и клюнет ваш человек. А еще 2024-й – это год укрепления существующих союзов. Возможны крупные радостные события, которые сплотят ваши намерения еще сильнее.

Раки, Дракон дает вам полную свободу действий! Хотите просто ходить на свидания, не завязывая романов? Легко! Желаете попробовать формат гостевого брака? Пожалуйста! Главное – опираться на свои истинные желания. Однако у такой щедрой акции короткий срок годности. К осени лучше остепениться и решить, в каком конкретно направлении вы хотите двигаться дальше.

Львы, несмотря на амбициозные рабочие планы на будущий год, забывать о личной жизни никак нельзя. Пересмотрите свой график, оставив место для свиданий и романтических вечеров, даже если вы пока одиноки. Ведь можно устраивать их для себя! Дракону важно увидеть, что партнеру не придется соревноваться с вашими профессиональными планами. Только после этого вам будет послана вторая половинка.

Девы, сердечные муки этого года привели многих из вас к эмоциональному истощению. А значит, самое время встать на защиту своих чувств и попрощаться с тем, кто не ценит вашего хорошего отношения. Поверьте, кардинальных изменений в поведении людей ждать бесполезно. Зато в новом окружении может оказаться тот, кто начнет осыпать вашу жизнь лепестками роз. Не отказывайтесь от такого шанса.

Весы, любовный гороскоп на 2024 год пророчит вам стабильность и понимание в уже существующих отношениях. Возможно, для кого-то такой прогноз может показаться скучным, но вам он точно по душе. Ведь вокруг и без того достаточно много непонятной суеты. А вот свободным представителям этого знака Дракон пошлет нужного человека только тогда, когда вы придете к внутренней гармонии.

Скорпионы, ваши смелость и напористость пора направить в нужное русло. Речь идет о живом общении, которого в вашей жизни стало катастрофически мало. Да, флирт в сети заводит, но вы уверены, что в офлайне все пойдет по такому же сценарию? Начните потихоньку выходить за рамки интернета, назначая свидания с реальными людьми. То же самое касается и семейных пар: постарайтесь разбавить устоявшийся быт яркими событиями, которые выведут отношения на новый уровень.

Стрельцы, некоторые из вас и глазом не успеют моргнуть, как случайный роман, начавшийся зимой, резко перерастет в летнюю свадьбу. Да, настолько стремительно будут развиваться события! Поэтому думайте наперед, с каким человеком вы соглашаетесь встретиться. Возможно, совсем скоро он станет не просто партнером, а законным супругом или родителем ваших детей. Семейным же парам стоит рассмотреть вариант отпуска без родных, чтобы заново влюбиться друг в друга.

Козероги, ближе к весне вы перестанете себя узнавать. Ведь вам резко захочется сесть на любовные американские горки, чтобы наполниться новыми эмоциями. Безусловно, это отличный план, если все будет происходить в рамках отношений с вашим партнером. Ревность, флирт на стороне и порочные связи – это табу! Будьте осторожны, так как легко можно зайти за черту.

Водолеи, в начале года Зеленый Деревянный Дракон устроит вам марафон свиданий. Вам лишь нужно выбрать, по какому сценарию пройдут эти романтические встречи. Звезды рекомендуют отойти от формата банальных ужинов и прогулок по паркам в угоду новым эмоциям. А еще 2024 год хорош для принятия серьезных решений. Поэтому смело поднимайте вопросы, связанные с заключением брака или совместным проживанием.

Рыбы, несмотря на вашу любовь к флирту, перспектива построить крепкий союз окажется куда привлекательнее. Поэтому начните рассматривать ухажеров не как любовников, а как надежных партнеров по жизни. Поверьте, человек, с кем одновременно уютно, надежно и страстно, существует. И он ждет именно вас!

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