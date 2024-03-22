Гармония всех гормонов: как человеку стать более счастливым

Российский врач Ирина Баранова рассказала, как гормональный фон влияет на удовлетворенность человека и в конце концов способность быть счастливым, сообщает Zakon.kz

Как отметила Баранова в своем Telegram-канале, удовлетворенность это один из элементов счастья.

И как же влияет на удовлетворенность работа гормональной системы человека:

По словам доктора Барановой, каждому гормону присущи свои физиологические, психологические и эмоциональные эффекты:

1. Тестостерон - гормон успеха, достижения, стремления, целеустремленности, либидо, как сексуального влечения, так и "либидо по жизни" (желание новых свершений и побед).

2. Эстрогены - гормоны сексуальности, эмоциональной вовлеченности в жизнь.

Именно эстрогены отвечают за антидепрессивные системы мозга. Люди находящиеся в эстрогенном дефиците (мальчики подростки, женщины в климаксе и пременопаузе) чаще подвержены депрессиям.

Эстрогены помогают распознавать эмоции на лицах собеседников и адекватно на них реагировать.

Эстрогены - это способности к обучению, запоминанию (когнитивные навыки) как у женщин, так и у мужчин.

Эстрогены удерживают ровное настроение, не позволяя ему колебаться.

3. Прогестерон - гормон спокойствия, удовлетворения и удовлетворённости. Дефицит прогестерона у женщин приводит к плаксивости, недовольству собой и окружающими, тревожности и нервозности. Особенно это заметно в период ПМС.

Врач отметила, что мужчины с врожденно низким уровнем прогестерона обычно добиваются вершин власти и бизнеса, так как их система удовлетворенности никогда не бывает удовлетворена до конца. Им нужны новые и новые победы, чтоб хоть на мгновение стать счастливее.

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