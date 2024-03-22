Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гармония всех гормонов: как человеку стать более счастливым

Гармония всех гормонов: как человеку стать более счастливым, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 06:10 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова рассказала, как гормональный фон влияет на удовлетворенность человека и в конце концов способность быть счастливым, сообщает Zakon.kz

Как отметила Баранова в своем Telegram-канале, удовлетворенность это один из элементов счастья.

И как же влияет на удовлетворенность работа гормональной системы человека:

По словам доктора Барановой, каждому гормону присущи свои физиологические, психологические и эмоциональные эффекты:

1. Тестостерон - гормон успеха, достижения, стремления, целеустремленности, либидо, как сексуального влечения, так и "либидо по жизни" (желание новых свершений и побед).

2. Эстрогены - гормоны сексуальности, эмоциональной вовлеченности в жизнь.

Именно эстрогены отвечают за антидепрессивные системы мозга. Люди находящиеся в эстрогенном дефиците (мальчики подростки, женщины в климаксе и пременопаузе) чаще подвержены депрессиям.

Эстрогены помогают распознавать эмоции на лицах собеседников и адекватно на них реагировать.

Эстрогены - это способности к обучению, запоминанию (когнитивные навыки) как у женщин, так и у мужчин.

Эстрогены удерживают ровное настроение, не позволяя ему колебаться.

3. Прогестерон - гормон спокойствия, удовлетворения и удовлетворённости. Дефицит прогестерона у женщин приводит к плаксивости, недовольству собой и окружающими, тревожности и нервозности. Особенно это заметно в период ПМС.

Врач отметила, что мужчины с врожденно низким уровнем прогестерона обычно добиваются вершин власти и бизнеса, так как их система удовлетворенности никогда не бывает удовлетворена до конца. Им нужны новые и новые победы, чтоб хоть на мгновение стать счастливее. 

Ранее сообщалось, что ученые узнали, какое качество характера помогает мужчинам достичь долголетия.

Читайте также

исследование
Какое качество характера помогает мужчинам достичь долголетия – исследование
Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники
Названы шесть фраз, которые чаще всего используют мошенники
Врач рассказала, кому нельзя ограничивать себя во время Великого поста
Врач рассказала, кому нельзя ограничивать себя во время Великого поста
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: