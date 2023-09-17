Гороскоп на 17 сентября

Астрологи рассказали, что ждет представителя каждого знака зодиака в воскресенье, 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

В отношениях с друзьями проявите внимание – позвоните или напишите сообщение. Вероятны неожиданные предложения, подарки, приятные сюрпризы. Решите важные финансовые вопросы.

Телец

В этот день все будете принимать близко к сердцу. Любое замечание, невинная шутка, все происходящее вокруг легко задевает. Избегайте открытых конфликтов и идите на компромиссы, чтобы сохранить отношения. Чтобы избавиться от напряжения, перед сном полежите в теплой ванне, сделайте самомассаж головы.

Близнецы

Сегодня можете услышать от кого-то из друзей критику в свой адрес, но постарайтесь не вспылить на нее: никто из них не хочет вас обидеть или задеть, до вас стараются таким образом донести правду. Будьте осторожны с острыми предметами: сегодня есть риск получить порез.

Рак

Дел много, поэтому не откладывайте их решение. Ближе к вечеру будет сложнее договориться о чем-нибудь. Свободным пора сходить на свидание вслепую.

Лев

Не тратьте время на хлопоты по дому, оставьте это на завтра. Лучше приведите себя в порядок и отправляйтесь на прогулку, пригласив тех, с кем можно и поговорить, и помолчать. Неплохой день, чтобы проявить таланты, но многого не ждите. Вам будут льстить, но не принимайте это как данность, иначе обожжетесь.

Дева

Устройте для своей половинки домашнее свидание: тот самый романтический ужин при свечах и кровать, усыпанная лепестками роз – это банальность только в фильмах, в реальной жизни очень мало кто так балует свою пару. За сложные и масштабные дела беритесь с осторожностью. Составьте план и убедитесь, что правильно оценили свои возможности.

Весы

Высока вероятность травм и ушибов. Лучше воздержитесь от активности сегодня или будьте крайне осторожны. Хороший день для домашних уходовых процедур: даже обычная маска будет иметь для вас потрясающий эффект.

Скорпион

Держите секреты при себе. Те, кто раньше числился в друзьях, поведут себя некрасиво. Избавьтесь от недоброжелателей, они тянут на дно. Не откладывайте в долгий ящик домашние дела, позже у вас может не остаться на них ни времени, ни желания.

Стрелец

Сегодня пригодится личный опыт даже в мелких бытовых делах. Соблюдайте во всем меру, будьте ответственными. Подстраивайтесь под любые обстоятельства. Запишитесь со своей половинкой на мастер-класс по изготовлению чего-нибудь: отлично проведете время и, возможно, найдете новое хобби.

Козерог

Пришло время отказаться от вредных привычек. Устройте себе психологическую разгрузку. Избегайте мест скопления людей, а вечером позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Будьте настойчивы и терпеливы даже в тех делах, для которых обычно требуется мало усилий. Старые проблемы вновь о себе напомнят.

Водолей

Обязательно позвоните родителям. Этот день станет для вас плодотворным. Поторопитесь, чтобы воплотить в жизнь все запланированные проекты, предложения, идеи. Девиз дня – не отступать и не сдаваться. Действуйте активно и инициативно, тогда успех гарантирован.

Рыбы

Проявите терпение, спокойствие и решительность для достижения желаемого. Сегодня лучше не планировать каких-либо серьезных дел, у вас может не быть ни настроения, ни сил на их выполнение.

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