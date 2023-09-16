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Кому в 2024 году будет благоволить Зеленый Деревянный Дракон

Кому в 2024 году будет благоволить Зеленый Деревянный дракон Фото: freepik
Известный астролог Василиса Володина уже делает прогнозы на следующий год, и по ее мнению, Зеленый Деревянный Дракон, который станет покровителем 2024 года, будет благоволить трем знакам зодиака. Это Стрелец, Телец и Козерог, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Teleprogrammа, Стрельцы получат прекрасную возможность показать свои способности, которые будут оценены по достоинству. Год принесет Стрельцам серьезные денежные поступления и финансовую независимость.

Тельцов ждет стремительный взлет по карьерной лестнице. Им не придется никому ничего доказывать — результаты их работы будут красноречивее слов. Однако, предупреждает астролог, трудиться придется много и всерьез. Главное для представителей знака – проявить терпение — и награда придет.

Третий любимчик Зеленого Деревянного Дракона – Козерог. Рожденных под этим созвездием ждет невероятный сюрприз. Представители знака не только получат прекрасную возможность для впечатляющего заработка, но и смогут ей воспользоваться по полной. Кроме того, им удастся осуществить свою давнюю мечту.

Ранее астрологи предрекли счастливые перемены в судьбе двум знакам зодиака.

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