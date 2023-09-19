Дожить до 100 лет: врач раскрыл секрет долголетия

Популярный в Америке телеврач Майкл Мосли раскрыл ключ к долголетию, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Mirrоr, не только правильное питание и регулярные физические упражнения важны для того, чтобы можно было дожить до 100 лет.

По словам Мосли, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно больше времени проводить в саду, наслаждаясь природой.

Доктор считает, что садоводство является не только отличным хобби, но и ключем к долголетию.

Мало того, что речь идет о проведении времени на воздухе, но также это занятие позволяет более тесно контактировать с почвой, что может помочь в выработке "хороших" кишечных бактерий. А здоровье кишечника жизненно важно для долгой жизни.

Мосли призывает также есть больше зелени и таких овощей, как брокколи, цветная капуста, кочанная капуста и редис, поскольку они увеличивают внутреннюю выработку сероводорода, что является ключом к здоровью кишечника.

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