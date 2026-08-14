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Мир

Дожившие до 100 лет близнецы раскрыли неожиданный секрет своего долголетия

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 23:04 Фото: Zakon.kz
100-летние близнецы из США Джейн Саутвик и Билл Эбботт рассказали, что помогает им сохранять активность и хорошее настроение в столь преклонном возрасте. Брат и сестра считают, что долголетию способствуют не только хорошая генетика, но и отсутствие вредных привычек, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает People. Свое долголетие брат и сестра во многом объясняют наследственностью. Так, родители близнецов дожили до 95 лет, а старший брат – до 103.

Однако близнецы полагаются не только на генетику. Еще одним секретом долгой жизни они назвали отсутствие вредных привычек.

Саутвик призналась, что когда-то курила, но давно бросила. Эбботт добавил, что не может пить даже пиво: его сразу клонит в сон.

Близнецы родились 8 апреля 1926 года на Гавайях. Эбботт служил в американской армии во время Второй мировой войны, пока Саутвик строила семью.

"В браке она родила пятерых детей. Женщина перенесла рак груди и страдала от проблем с легкими, у Эбботта был инфаркт", – отмечается в публикации.

До пандемии вируса COVID-19 близнецы активно путешествовали. Сейчас они живут по соседству и до сих пор заканчивают фразы друг за другом.

Ранее был назван регион Казахстана с наиболее высокой продолжительностью жизни.

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Канат Болысбек
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