Дожившие до 100 лет близнецы раскрыли неожиданный секрет своего долголетия
Об этом сообщает People. Свое долголетие брат и сестра во многом объясняют наследственностью. Так, родители близнецов дожили до 95 лет, а старший брат – до 103.
Однако близнецы полагаются не только на генетику. Еще одним секретом долгой жизни они назвали отсутствие вредных привычек.
Саутвик призналась, что когда-то курила, но давно бросила. Эбботт добавил, что не может пить даже пиво: его сразу клонит в сон.
Близнецы родились 8 апреля 1926 года на Гавайях. Эбботт служил в американской армии во время Второй мировой войны, пока Саутвик строила семью.
"В браке она родила пятерых детей. Женщина перенесла рак груди и страдала от проблем с легкими, у Эбботта был инфаркт", – отмечается в публикации.
До пандемии вируса COVID-19 близнецы активно путешествовали. Сейчас они живут по соседству и до сих пор заканчивают фразы друг за другом.
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