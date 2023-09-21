Топ-5 вкусных рецептов супов

Супы относятся к здоровому питанию. Особенно их пользу можно отметить в прохладное время года, потому что они имеют согревающий эффект и повышают иммунитет. Корреспондент Zakon.kz собрал рецепты самых вкусных супов.

Обычно, когда мы слышим слово "суп", то представляем многокомпонентное блюдо, которое наполовину состоит из жидкости. Однако современное его приготовление имеет множество вариантов. Но все они классически готовятся методом варки в воде.

Мы собрали рецепты супов из страниц казахстанских блогеров, которые помогут вам пошагово сварить быстрый и вкусный обед. Включайте звук в видео и наслаждайтесь процессом готовки.

Шорпа из баранины

Ингредиенты:

баранина - 1 килограмм

картофель - 400 грамм

лук - 200 грамм

морковь - 150 грамм

болгарский перец - 150 грамм

помидор - 150 грамм

чеснок - 4 зубчика

петрушка, кинза

лавровый лист

соль, перец, красный перец

Мясо отвариваем до готовности, далее процеживаем бульон, добавляем овощи и варим еще полчаса, в конце добавляем помидоры с чесноком и даем настояться еще 15 минут.

Грибной крем-суп

Ингредиенты:

лук – 2 штуки

шампиньоны – 600 грамм

картофель – 4 штуки

чеснок - 2 зубчика

сливочное масло – 40 грамм

вода – 500 миллилитров

сливки 20% - 300 миллилитров

грибная приправа

багет

Лук нарезаем и обжариваем до прозрачности. Добавляем шампиньоны и жарим, пока не выпарится вся жидкость. Затем чеснок, сливочное масло и хорошо перемешиваем. Добавляем картофель, специи, грибную приправу и заливаем все водой. Варим с закрытой крышкой 20-25 минут. После того, как приготовится взбиваем блендером до однородной массы и добавляем сливки. Затем еще раз взбиваем. Багеты нарезаем и запекаем в духовке разогретой до 180 градусов 8-10 минут и подаем к супу.

Кабачковый суп-пюре

Ингредиенты:

кабачки - 2 штуки (750 грамм)

лук - 1 штука

чеснок - 1 зубчик

сливки - 200 миллилитров

бульон или вода - 800 миллилитров

картофель - 2 штуки (150 грамм)

соль - 1 чайная ложка

смесь перцев - 0,5 чайная ложка

В масле обжариваем лук, чеснок до золотистого цвета. Кладем кабачки, обжариваем, затем картофель. Добавляем соль и специи, размешиваем все. Наливаем воду. Закрываем крышку и варим 15 минут. Когда овощи приготовятся, измельчаем все блендером. Добавляем сливки комнатной температуры и еще раз подогреваем суп.

Суп минестроне

Ингредиенты:

растительное масло

лук порей/Репчатый лук - 100 грамм

чеснок - 1 зубчик

морковь - 1 штука

цукини или кабачок - 1 штука

стручковая фасоль - 50 грамм

соль - 1 чайная ложка

смесь перцев - 0,5 чайная ложка

томаты в собственном соку - 400 грамм

томатная паста - 1 столовая ложка

куриный бульон - 1 чайная ложка

макароны - 120 грамм

красная фасоль - 400 грамм

шпинат - 30 грамм

На растительном масле обжариваем лук, добавляем морковь. Кладем кабачок, затем стручковую фасоль. После специи и томаты в собственном соку. Размешиваем. Добавляем томатную пасту. Заливаем куриный бульон. Перемешиваем. Накрываем крышкой и варим 10 минут. Дальше кладем макароны и варим еще 10 минут. В самом конце добавляем красную фасоль и шпинат.

Суп-голубцы

Ингредиенты:

растительное масло для жарки

говяжий фарш - 400 грамм

лук - 1 штука

чеснок - 1 зубчик

томатная паста - 1 столовая ложка

морковь - 1 штука

капуста - 300 грамм

рис - 100 грамм

говяжий бульон или вода - 2,5 литра

соль - 0,5 чайная ложка

смесь перцев - 0,5 чайная ложка

На растительном масле обжариваем говяжий фарш, пока не выпарится вся жидкость. Добавляем лук, чеснок. Обжариваем. Кладем томатную пасту. Затем морковь. Далее идут капуста и сырой рис. Заливаем воду, перемешиваем. Соль, смесь перцев. Варим 20 минут. Даем настояться 10 минут.

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Супы – сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Их польза зависит от способа приготовления.

Жидкая консистенция, вареные овощи и мясо помогают в последующем усвоить тяжелую пищу. Варка – один из самых распространенных видов термической обработки пищевых продуктов. Таким способом сохраняется больше полезных веществ.

К полезным свойствам супов также относятся:

быстрая усвояемость

согревающие свойства

нормализация артериального давления

быстрое утоление голода и насыщение

улучшение самочувствия и общего тонуса

восстановление баланса жидкости

Доказано, что гороховый суп подходит для тех, кто желает сбросить лишние килограммы, поскольку он улучшает обмен веществ и легко усваивается. Куриный помогает желудку активнее работать, приостанавливает инфекционные процессы, поэтому его едят при простуде. Овощной очищает организм. А молочный содержит много аминокислот, белка, укрепляет кости и полезен для растущего организма.

А главное, супы не только полезные, но и вкусные, а также готовятся быстро и легко.