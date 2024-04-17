Топ-5 рецептов вкусной окрошки

Любимое многими весеннее блюдо – окрошка. Zakon.kz собрал рецепты вкуснейшей окрошечки для гурманов, поклонников морепродуктов и любителей мясных ингредиентов.

Список рецептов включает окрошку на квасе, минеральной воде со сметаной или кефире – каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Окрошка с кальмаром на квасе

Пожалуй, самый неожиданный из рецептов, понравится любителям морепродуктов и не только им. Для приготовления понадобятся:

Тушка кальмара – 2 шт.

Редис – 5 шт.

Яйцо – 3 шт.

Свежий огурец – 2 шт.

Лук зеленый – 3-4 стебля

Сметана – 2 ст. ложки

Горчица – 1 ч. ложка

Хрен – 1 ч. ложка

Укроп – 1 пучок

Квас – 1 л

Соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление

Промыть и очистить тушки кальмаров, отварить до готовности (не более 5 минут). Сварить яйца вкрутую. Все остудить. Яйца очистить, один желток отложить. Нарезать яйца полосками, кальмары, редис и огурцы – соломкой. Укроп и зеленый лук мелко порезать и размять вилкой, чтобы смесь стала мягкой и ароматной. Все ингредиенты смешать в большой миске, немного присолить и убрать в холодильник на час. В это время приготовить соус: смешать желток со сметаной, добавить к ним горчицу и хрен, смесь взбить вилкой до кремообразного состояния, поставить ненадолго в холодильник. Достать смесь из овощей и кальмара, разложить по тарелкам, залить квасом, перемешать, затем положить в каждую порцию соус и снова перемешать.

Фото: freepik

Окрошка на квасе с говядиной

Рецепт окрошки с мясом хорошо подходит для семейного обеда. Для приготовления понадобятся:

Говядина – 400 г

Яйца – 4 шт.

Свежие огурцы – 2-3 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Редис – 4-5 шт.

Лук зеленый –1 пучок

Горчица – 3 ст. ложки

Укроп – 1 пучок

Сметана и квас по вкусу.

Приготовление

Отварить говядину, картофель и яйца, остудить. Для окрошки понадобятся только желтки от яиц. Картофель, редис, огурцы и говядину порезать кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порезать. Приготовить заправку: желтки размять вилкой, добавить горчицу и хорошо смешать. Подготовленные ингредиенты сложить в большую миску и перемешать, добавить горчично-желтковую смесь и снова перемешать, посолить. Добавить в емкость сметану по вкусу и залить окрошку квасом. Убрать в холодильник на час, потом можно подавать к столу.

Окрошка на минералке или кефире с копченой курицей

Для приготовления окрошки лучше использовать самые мясные части курицы – окорочка или белое копченое мясо.

Копченые куриные окорочка – 2 шт.

Картофель – 5 шт.

Яйцо – 6 шт.

Свежий огурец – 4 шт.

Редис – 10 шт.

Зеленый лук – 3 стебля

Укроп и петрушка – по половине пучка

Лимонная кислота – 1 щепотка

Сметана и газированная вода в этом рецепте добавляется по вкусу.

Приготовление

Отварить картофель и яйца (вкрутую), остудить. Нарезать кубиками копченую курицу, картофель, яйца, редис и огурцы. Зелень мелко порезать. Все и ингредиенты сложить в большую емкость, перемешать, добавить щепотку лимонной кислоты, соль-перец и сметану. Затем влить в смесь газированную минеральную воду и хорошо все перемешать. Можно подавать к столу. По вкусу добавить хрен или горчицу для остроты. Вместо сметаны и минералки можно использовать кефир, в этом случае сметана добавляется для вкуса.

Фото: freepik

Окрошка на квасе грибная

Один из самых необычных, но вкусных рецептов окрошки. Для приготовления понадобятся:

Соленые грибы – 500 г

Картофель – 250 г

Морковь – 1 шт.

Свежий огурец – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Лук зеленый –100 г

Горчица – 2 ст. ложки

Квас – 1 л

Сметана в этом рецепте используется по вкусу.

Соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление

Отварить картофель, морковь до готовности, яйца вкрутую. Все остудить. Грибы хорошо промыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Зеленый лук и укроп мелко порезать. Картофель, морковь, соленые грибы порезать кубиками. Белки отделить от желтков, белки нарезать кубиками. Желтки соединить с горчицей и смешать вилкой до однородной массы. Порезанные ингредиенты сложить в большую емкость, смешать, добавить желтково-горчичную заправку, соль и перец. Залить все квасом и убрать в холодильник на 10 минут. При подаче добавить сметану по вкусу в каждую порцию.

Окрошка по старинному рецепту из нескольких сортов мяса

Рекомендуется использовать минимум три сорта мяса: говядина, курица, свинина или индейка. Если взять копченую курицу или индейку, получится еще вкуснее. Для приготовления понадобятся:

Мясная мякоть всех сортов – 300 г

Копченое мясо – по 100 г (каждого вида)

Сметана – 200 г

Яйцо – 6 шт.

Свежий огурец – 4 шт.

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый – 3 стебля

Квас – 2 л

Горчица – 1 ч. ложка

Соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Мясо промыть, обсушить бумажной салфеткой и обжарить в небольшом количестве растительного масла до готовности. Можно мясо запечь в духовке или на гриле. Яйца отварить вкрутую, остудить. Отделить у 1 яйца желток и оставить для приготовления соуса. Яйца и белок порезать кубиками. Жареное и копченое мясо вместе с огурцами порезать кубиками. Лук, петрушку и укроп мелко порезать. Приготовить соус: желток растереть с горчицей и добавить 200 г сметаны, все смешать до получения густой однородной массы. Влить в соус квас, хорошо перемешать и убрать в холодильник на полчаса-час. Сложить мясо, зелень с огурцом в одну емкость, добавить соли и перец, перемешать и тоже убрать в холодильник на час. Достать из холодильника, разложить мясо с зеленью и огурцами по тарелкам, залить каждую порцию квасом, ранее смешанным с соусом.