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Депрессию вызывают определенные продукты – исследование

Депрессию вызывают определенные продукты – исследование Фото: pixabay
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что депрессивное состояние может быть вызвано рядом продуктов, в том числе популярными подсластителями еды, сообщает Zakon.kz.

Исследователи провели анализ данных более 30 тысяч женщин среднего возраста с установленным диагнозом "депрессия". Испытуемые заполняли анкеты, где рассказывали о привычном питании. Ученые предположили, что сладкие напитки и искусственные подсластители могут стать причиной депрессии, пишет DailyMail.

"Это исследование дает представление о потенциальной роли искусственных подсластителей в психическом и физическом здоровье, но это необходимо подтвердить посредством дальнейших исследований, выходящих за рамки только данных наблюдений", – заявил доктор Шармали Эдвин Танараджа, невролог из Германии.

Кроме подсластителей, говорят ученые, на возникновение депрессии могут влиять так называемые ультраобработанные продукты. Это готовые соусы, снеки, консервы, продукты, прошедшие несколько стадий обработки, и магазинные перекусы.

Ранее медики рассказали, к каким патологиям приводит сидячий образ жизни. Среди прочих врачи отмечают развитие депрессии и слабоумия.

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