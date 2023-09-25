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Специалисты спорят о пользе и вреде жвачки

Специалисты спорят о пользе и вреде жвачки Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде жевательной резинки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали специалисты ведомства, первая жевательная резинка датируется еще VII-II тысячелетиями до нашей эры, найденная во время раскопок в Северной Европе, представляя собой куски смолы с отпечатками человеческих зубов.

Жевательные резинки могут быть природными или синтетическими. Природные резинки обычно изготавливаются из соков деревьев или растений. Синтетические жевательные резинки производятся на основе полимеров и добавок.

Жевательная резинка может:

  • уменьшить дискомфорт в ушах при изменении давления во время перелетов;
  • помочь снизить стресс и улучшить настроение;
  • повысить активность мозга, улучшить кровоснабжение и помочь в задачах, требующих концентрации;
  • помочь контролировать перекусы и желание поесть сладости, так как подавляет аппетит.

Однако, несмотря на пользу, жевательная резинка может нанести и вред:

  • привести к избыточной нагрузке на челюстные суставы и вызвать болезненные ощущения;
  • способствовать повышенной кислотности, а также вызывать проблемы с желудком у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника или чувствительным желудком;
  • способствовать развитию кариеса из-за содержащегося сахара.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется выбирать жвачки без сахара и с осторожностью относиться к их употреблению.

Ранее специалисты рассказали, чем полезен чай.

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