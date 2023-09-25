Специалисты спорят о пользе и вреде жвачки
Как рассказали специалисты ведомства, первая жевательная резинка датируется еще VII-II тысячелетиями до нашей эры, найденная во время раскопок в Северной Европе, представляя собой куски смолы с отпечатками человеческих зубов.
Жевательные резинки могут быть природными или синтетическими. Природные резинки обычно изготавливаются из соков деревьев или растений. Синтетические жевательные резинки производятся на основе полимеров и добавок.
Жевательная резинка может:
- уменьшить дискомфорт в ушах при изменении давления во время перелетов;
- помочь снизить стресс и улучшить настроение;
- повысить активность мозга, улучшить кровоснабжение и помочь в задачах, требующих концентрации;
- помочь контролировать перекусы и желание поесть сладости, так как подавляет аппетит.
Однако, несмотря на пользу, жевательная резинка может нанести и вред:
- привести к избыточной нагрузке на челюстные суставы и вызвать болезненные ощущения;
- способствовать повышенной кислотности, а также вызывать проблемы с желудком у людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника или чувствительным желудком;
- способствовать развитию кариеса из-за содержащегося сахара.
Чтобы избежать проблем, рекомендуется выбирать жвачки без сахара и с осторожностью относиться к их употреблению.
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