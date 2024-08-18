Ученые выяснили, что пластиковые бутылки плохо влияют на артериальное давление

Исследователи из Дунайского частного университета Кремс в Австрии установили, что питье из пластиковых бутылок может стать причиной повышения артериального давления, сообщает Zakon.kz

Профессор Майя Хенджакович рассказала BILD о том, что ученые еще несколько лет назад доказали взаимосвязь питья из пластиковых бутылок на состояние здоровья человека. Если использовать такую посуду для воды постоянно, то за неделю в кровь может поступить примерно пять граммов микропластика.

"Пилотное исследование, проведенное в Австрии, позволило установить, что в таком количестве пластик может влиять на артериальное давление. При этом давление испытуемых, которые больше не пили из пластиковых бутылок, снизилось всего через две недели", – отметила руководитель исследовательской группы Хенджакович.

Ученые пришли к выводу, что лучше избегать напитков, упакованных в пластиковые бутылки, – риск сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить, если отдавать предпочтение стеклянной или металлической посуде.

Ранее экологическая организация Earth Action опубликовала список стран, в которых не утилизируют пластик. В абсолютном значении первое место в мире занял Китай. Там не утилизируют около 14 млн тонн пластика. Государство Эритрея стало лидером процентного антирейтинга. В этой стране игнорируется почти 98% отходов. Система лучше всего налажена в Южной Корее, где теряется не более 2,5% пластикового мусора.