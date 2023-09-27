От Поттера до Каллена: знаки зодиака как герои известных фильмов и сериалов

Что получится, если совместить два популярных в народе развлечения – кино и гороскопы? Правильно, киногороскоп. Zakon.kz поинтересовался, какие созвездия зрители чаще всего приписывают любимым персонажам.

Овен

Фред и Джордж Уизли ("Гарри Поттер"), Эммет Каллен ("Сумерки"), Джим Хоппер ("Очень странные дела"), Говард Воловиц ("Теория большого взрыва").

Энергия и напористость представителей огненной стихии настолько неуемны, что подчас от них можно устать. Зато они как никто другой способны взвалить на себя лидерство, вступиться за других и поднять окружающим настроение даже в самые темные времена. Вспомнить хотя бы близнецов Уизли, давших отпор ненавистной директрисе Хогвартса посредством очередной "шалости". И она, надо сказать, удалась: ребята вернули боевой дух ученикам, не особенно остро переживая собственное отчисление.

Если Овен идет на принцип – пиши пропало. Так, полицейский Джим Хоппер начинает независимое расследование, когда в очень странном деле о пропавшем ребенке обнаруживаются нестыковки. А Эммет Каллен ввязывается в опасные вампирские разборки ради защиты семьи, причем умудряясь относиться к происходящему с юмором.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Телец

Гораций Слизнорт ("Гарри Поттер"), Чарли Свон ("Сумерки"), Джонатан Байерс ("Очень странные дела"), Леонард Хофстедер ("Теория большого взрыва").

Тельцы выглядят немного "увальнями" в своих хлопотах по хозяйству и бесконечных переживаниях за близких. И, может, они порой медлительны и неуклюжи, но это именно те люди, на которых можно положиться.

Отец главной героини вампирской саги, например, не сразу нашел к дочери-тинейджеру подход, но с лихвой восполнил пробел заботой о ней на протяжении всех пяти фильмов. Джонатан Байерс на поверку оказался образцовым старшим братом, готовым бежать за Уиллом хоть в Темное измерение. Вероятно, благодаря Леонарду квартирка, которую он делил с гением Шелдоном, была хоть отдаленно похожа на уютное человеческое жилище.

Впрочем, закрыв базовые потребности, рожденные под этим созвездием обычно стремятся к большему комфорту и стабильности. Пример тому – Гораций Слизнорт с его статусностью и любовью к пышным торжествам.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Близнецы

Драко Малфой ("Гарри Поттер"), Джаспер Хейл ("Сумерки"), Робин Бакли ("Очень странные дела"), Эми Фара Фаулер ("Теория большого взрыва").

Двойственность натуры – первое, что приходит на ум при необходимости описать Близнецов. Они хитры, обаятельны, умеют ловко подстроиться под обстоятельства, но порой производят впечатление лицемерных, напрочь лишенных моральных ориентиров людей. Драко Малфой представляется антагонистом до тех пор, пока не выясняется, что жестокий "Пожиратель смерти" из него так себе. Джаспер Хейл едва не убил Беллу, тем самым подтолкнув сладкую вампирско-человеческую парочку к расставанию. Что, однако, не мешает ему впоследствии героически тренировать армию своих злейших врагов – оборотней – ради спасения жизни Беллы.

Ну а если без крайностей, то Робин и Эми – идеальный образ представителей воздушной стихии. Они чрезвычайно умны, странноваты с точки зрения окружающих и всегда готовы к решению самой сложной задачки.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Рак

Добби ("Гарри Поттер"), Эдвард Каллен ("Сумерки"), Джойс Байерс ("Очень странные дела"), Раджеш Кутраппали ("Теория большого взрыва").

Интуиция – их второе имя. Именно поэтому под страхом сурового наказания от хозяина домовой эльф помчался предупреждать "избранного" об опасности. А благородный упырь-вегетарианец всегда оказывался в нужном месте в нужное время – подле своей непутевой возлюбленной.

Пожалуй, наиболее трогательно свойственную Ракам "чуйку" раскрыли в первом сезоне "Очень странных дел", когда Джойс наотрез отказалась верить в смерть младшего сына – и да, по итогу оказалась права. А ведь, если б поддельный "труп" мальчика убедил героиню, расследования Хоппера могло и не случиться...

Но вместе с тем такие персонажи неимоверно чувствительны и подвержены сменам настроения. Согласитесь, привычка Добби по малейшему поводу биться головой о стену – буквально! – и заунывные монологи Каллена – "это кожа убийцы, Белла!" – вызывали неконтролируемое желание закатить глаза. Особенно в те минуты, когда от страшных страданий веяло манипуляцией для достижения желаемого.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Лев

Гарри Поттер ("Гарри Поттер"), Розали Хейл ("Сумерки"), Билли Харгроув ("Очень странные дела"), Пенни ("Теория большого взрыва").

Если Лев не главный герой, то главное украшение любой истории. Яркие, харизматичные, сильные духом личности, пусть и не лишенные поварешки эгоизма в бочке положительных черт. Так, Гарри в первый же день становится звездой школы, Билли подвигает с трона предыдущего любимчика старшеклассниц, а Пенни наводит шороху в убежище замкнутых соседей. Увы, корона имеет свойство сдавливать виски и лишать своих обладателей эмпатии к "свите". Поэтому Гарри не замечает отчаянной зависти Рона, Билли не церемонится со сверстниками, а царственная Розали испытывает презрение к такой обычной, но перетянувшей внимание клана Калленов на себя подружке сводного брата.

Вместе с тем с возрастом кошачьи становятся внимательней и мудрее, а ошибки молодости учат их не "точить когти", по крайней мере, о доверенных лиц. Но это еще не повод позволять себе лишнего в присутствии Льва. Одно неосторожное слово – и ваше эго немедленно попробуют на зуб.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Дева

Гермиона Грейнджер ("Гарри Поттер"), Карлайл Каллен ("Сумерки"), Нэнси Уиллер ("Очень странные дела"), Шелдон Купер ("Теория большого взрыва").

Представители земной стихии, как правило, весьма дотошны, аккуратны и требовательны к окружающим. Их девиз по жизни – во всем должен быть порядок. Если ваш знакомый предпочитает учебу шумной вечеринке – как Нэнси, охотно и не всегда корректно исправляет чужие ошибки – как Гермиона, и невыносим в плане выбора наиболее удобного места на диване – как Шелдон, будьте уверены, он Дева.

С одной стороны, таким людям надо просто смириться с хаосом в жизни и голове окружающих и понять: не так важно ударение в слове "левиоса", как хорошие отношения с друзьями.

С другой, а выжил бы мальчик, "который выжил", в схватке с Темным Лордом, если бы не "всезнайка" Гермиона? А как бы обошлась разношерстная компания кровопийц без отеческой руки Карлайла? То-то и оно.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Весы

Минерва МакГонагалл ("Гарри Поттер"), Эсми Каллен ("Сумерки"), Дастин Хендерсон ("Очень странные дела"), Прия Кутраппали ("Теория большого взрыва").

Как прирожденные дипломаты, Весы всегда готовы выслушать несколько точек зрения и погасить конфликт в зародыше. Их общительность и высокий эмоциональный интеллект притягивают людей. Весы – тот самый друг, который всегда в гуще событий, в курсе последних сплетен и с готовым советом на любой случай жизни за пазухой. Обостренное чувство справедливости заставляет рожденных под данным созвездием делать выводы только после досконального изучения ситуации – как Минерва, регулярно терпевшая последствия выходок "золотого трио". Или Дастин, вынужденный разрываться между повздорившими друзьями. Обратная сторона медали – в своей борьбе за справедливость Весы порой не в силах вовремя остановиться, обижая других и ставя себя в неловкое положение.

Впрочем, это не единственная их проблема. Сомневающаяся натура заставляет медлить с принятием решений, важных в том числе. А ветреность – с легкостью отказываться от уже принятых.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Скорпион

Сириус Блэк ("Гарри Поттер"), Аро Вольтури ("Сумерки"), Доктор Бреннер ("Очень странные дела"), Лесли Уинкл ("Теория большого взрыва").

Репутация здесь настолько ядовитая, что рука так и тянется к кинозлодеям. Впрочем, у антагонистов поклонников подчас набирается больше, чем у их положительных визави. Оно и неудивительно: присуща отрицательным ребятам толика темного очарования, строптивости и безусловной притягательности. Вот и Сириусу Блэку не помешала стать любимчиком зрителей даже строчка об отсидке в Азкабане в послужном списке. Да и крестный главного героя из него вышел замечательный.

У Аро и доктора Бреннера скелетов в шкафу куда больше, и это, вероятно, скелеты их врагов. Первый стоит во главе самого могущественного вампирского клана и пользуется уважением всех себе подобных без исключения. Второй – без преувеличения – злой гений. На какие зверства им пришлось пойти ради своих целей – другой вопрос.

Если вам повезло попасть в близкое окружение Скорпиона, можете рассчитывать на его безусловную любовь и покровительство. Правда, тайну его сложной души едва ли под силу разгадать, проведя с ним и десятилетия. И готовьтесь быть не раз и не два ужалены словом. Рано или поздно выработается иммунитет.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Стрелец

Рубеус Хагрид ("Гарри Поттер"), Джейкоб Блэк ("Сумерки"), Макс Мэйфилд ("Очень странные дела"), Бернадетт Ростенковски ("Теория большого взрыва").

Отважные, активные, амбициозные и жизнелюбивые, Стрельцы – прекрасные друзья и соратники. Однако хроническая тяга к авантюрам нередко выходит боком целым сообществам, не говоря уж о них самих. К примеру, любовь Хагрида к фантастическим тварям аукнулась ему исключением из школы и потерей волшебной палочки. Усвоил ли добродушный великан этот урок? Скорее, нет – вспомнить хотя бы, как он много позже пытался приручить дракона. Симпатия к девушке вынудила Джейкоба влезть в конфликт с собственным племенем, а позже – с самими Вольтури. Стоила ли игра свеч – вопрос риторический, особенно учитывая, что оборотень так и остался не удел. Макс, поправ нормальные подростковые развлечения, с энтузиазмом взялась за изучение секретов городка, в который только-только переехала. Итог – на девочку открыл охоту Векна.

Возможно, Стрельцы не ищут приключений на интересные части тела, но приключения находят их сами. И хорошо, если рядом окажется кто-то, способный сдержать кипучую энергию. Ну а вдобавок – вытерпеть зубодробительную прямолинейность.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Козерог

Северус Снейп ("Гарри Поттер"), Виктория ("Сумерки"), Майк Уиллер ("Очень странные дела"), Эмили Суини ("Теория большого взрыва").

Козероги по натуре трудолюбивы, упорны и скрытны. Планами, как правило, не делятся, но имеют достаточно терпения для реализации самых смелых проектов.

Вот и Северус Снейп умудрялся годами оберегать Гарри за спиной у лорда Волан-де-Морта. А легко ли водить безносое абсолютное зло за нос? Правда, о сияющем благородстве учителя все узнали лишь после его смерти, при жизни, скорее, презирая вечно мрачную, критически настроенную по отношению к детям фигуру. И хотя в случае с "Поттерианой" двойная игра Северуса обусловлена необходимостью беречь избранного, не теряя расположения главного злодея, в жизни Козерогам лучше не заигрываться с наведением тени на плетень. Иначе рискуете так и остаться никем не понятыми гениями.

Несмотря на внешнюю холодность, обычно крайне преданные люди – как Виктория, напомним, ради мести за возлюбленного кропотливо создававшая армию чудовищ.

Впрочем, даже от этой драмы веет навыком планировать все наперед. Такие уж представители земного знака зодиака с детства – "привет" Майку Уиллеру.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Водолей

Полумна Лавгуд ("Гарри Поттер"), Белла Свон ("Сумерки"), Лукас Синклер ("Очень странные дела"), Мэри Купер ("Теория большого взрыва").

Водолеи необычные, интересные, хотя и себе на уме личности. Они обладают талантом нравится окружающим, но редко распыляются. Так, Полумну и Лукаса обожали друзья, а другие сверстники посмеивались над девочкой в дурацких очках и мальчишкой, помешанным на настольной игре. Травило ли это жизнь самим героям? Вряд ли. Водолеи как никто умеют абстрагироваться от внешнего шума и фокусироваться на собственных интересах. И это не может не вызвать уважения: даже серьезная Грейнджер со временем прониклась симпатией к своей полной противоположности Лавгуд.

Тем более отрешенность рожденных под этим созвездием не мешает им встречать самые сложные жизненные перипетии с поднятым забралом. Даже больше – именно они в последний момент генерируют миллион способов выкрутиться из ситуации. Недаром в "Странных делах" этим занимался как раз Лукас Синклер. И хоть его нестандартный подход не всегда приходился по вкусу мальчишкам, все же придется признать свойственную герою сообразительность. А в "Сумерках" будто полусонная Белла внезапно "просыпалась" и мобилизовалась каждый раз, когда кто-то из близких оказывался под прицелом злых сил.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"

Рыбы

Римус Люпин ("Гарри Поттер"), Элис Каллен ("Сумерки), Одиннадцать ("Очень странные дела"), Стюарт Блум ("Теория большого взрыва").

Если речь заходит о витающем в облаках, загадочном и меланхоличном персонаже, ему, как правило, приписывают именно этот знак зодиака.

Впервые столкнувшись со своей будущей компанией, Одиннадцать вызвала в ребятах двойственные чувства. Еще бы! Грязная, обритая налысо, непонятно откуда взявшаяся девчонка, да еще и слова из нее не вытянешь. По мере развития отношений Оди научилась открываться друзьям чуточку больше, но первое впечатление, как говорится, дважды не произведешь. Спящий в купе, чуть "помятый" Люпин тоже озадачил "золотую троицу". Элис, казалось, шокировала новых знакомых чересчур щедрым вниманием к их персонам.

Пусть навыки коммуникации Рыб вызывают вопросы, способностей к самопожертвованию, умения дружить и врожденной интуиции у них не отнимешь. Правда, будучи чувствительными к условиям среды, такие люди всю жизнь упоенно качаются на волнах собственного переменчивого настроения. В одно мгновение угощают шоколадками знакомых, в другое – рычат на них же, в третье – погружаются в глубины рефлексии из-за того, что рыкнули или угостили.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер", кадр из фильма "Сумерки", кадр из сериала "Очень странные дела", кадр из сериала "Теория большого взрыва"