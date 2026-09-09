Что посмотреть: подборка детективных фильмов, в которых под подозрением находятся все герои

Жанр камерных расследований манипулирует вниманием зрителей чистой интеллектуальной игрой, где каждый персонаж оказывается под пристальным наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, действие в которых разворачивается на отрезанных островах, в застрявших поездах и запертых поместьях.

Список выстроен по возрастанию зрительских оценок на Кинопоиске.

8. Госфорд-парк (Gosford Park, 2001)

Кинопоиск: 6.8

Осенью 1932 года в роскошное загородное поместье съезжается английская аристократия в сопровождении многочисленных слуг. В разгар светского приема в особняке случается таинственное происшествие, ставящее под удар репутацию всего благородного семейства. Прибывший в имение следователь пытается докопаться до истины, поочередно опрашивая как господ, так и прислугу.

7. Идентификация (Identity, 2003)

Кинопоиск: 7.6

Сильнейший ливень заставляет десятерых непохожих путешественников остановиться на ночлег в затерянном придорожном мотеле. Вода размывает подъездные пути, окончательно отрезая постояльцев от связи и внешнего мира. Когда среди гостей начинают происходить необъяснимые события, они осознают, что эта встреча не была простой случайностью.

6. 8 женщин (8 femmes, 2002)

Кинопоиск: 7.6

Накануне рождественских праздников занесенное снегом загородное поместье оказывается отрезанным от внешнего мира. Внезапно выясняется, что дверь в спальню хозяина заперта изнутри, телефонные провода перерезаны, а единственный автомобиль сломан. Восемь собравшихся под одной крышей женщин начинают пристрастное внутреннее расследование, поочередно раскрывая давние семейные секреты.

5. Улика (Clue, 1985)

Кинопоиск: 7.7

Шестеро незнакомцев под псевдонимами собираются на званый вечер в изолированном грозой особняке по приглашению таинственного шантажиста. В разгар встречи в доме внезапно гаснет свет, а после его включения обнаруживаются следы хитроумного заговора. Под руководством дворецкого испуганные гости начинают обыскивать запертые комнаты, пытаясь выяснить мотивы друг друга и разоблачить виновника.

4. Убийство в Восточном экспрессе (Murder on the Orient Express, 1974)

Кинопоиск: 7.7

Роскошный пассажирский состав застревает в снежном заносе посреди безлюдных балканских просторов. Ночью в одном из купе происходит загадочное криминальное происшествие, после чего сыщик Эркюль Пуаро начинает опрос пассажиров. Детективу приходится проверять запутанные показания и взаимные алиби дюжины респектабельных путешественников, каждый из которых хранит личную тайну.

3. Смерть на Ниле (Death on the Nile, 1978)

Кинопоиск: 7.8

Богатая наследница отправляется в свадебное путешествие на речном круизном пароходе по водам Нила. В пути на борту судна происходит таинственное ночное событие, превращающее увеселительную поездку в источник всеобщей тревоги. Находящийся среди отдыхающих сыщик Эркюль Пуаро берется за дело, скрупулезно восстанавливая скрытые связи и поминутные перемещения каждого туриста.

2. Достать ножи (Knives Out, 2019)

Кинопоиск: 8.0

После празднования юбилея престарелого автора детективных романов Харлана Тромби в его фамильном особняке случается необъяснимый ночной инцидент. Частный детектив Бенуа Блан получает анонимный конверт с просьбой начать независимое расследование. Сыщик берется за дело и быстро выясняет, что каждый член эксцентричной семьи имел веский повод для тайных махинаций ради наследства.

1. Омерзительная восьмерка (The Hateful Eight, 2015)

Кинопоиск: 8.0

Снежная буря вынуждает дилижанс с конвоиром и его спутниками свернуть к изолированной горной лавке Минни, чтобы переждать непогоду. Под крышей убежища путники встречают группу незнакомцев с подозрительными историями и чужими документами. Напряжение нарастает, когда становится ясно, что кто-то в хижине ведет скрытную двойную игру и готовит опасный обман.

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