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Что посмотреть: подборка детективных фильмов, в которых под подозрением находятся все герои

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 06:40 Фото: кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"
Жанр камерных расследований манипулирует вниманием зрителей чистой интеллектуальной игрой, где каждый персонаж оказывается под пристальным наблюдением, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из фильмов, действие в которых разворачивается на отрезанных островах, в застрявших поездах и запертых поместьях.

Список выстроен по возрастанию зрительских оценок на Кинопоиске.

8. Госфорд-парк (Gosford Park, 2001)

Кинопоиск: 6.8

Осенью 1932 года в роскошное загородное поместье съезжается английская аристократия в сопровождении многочисленных слуг. В разгар светского приема в особняке случается таинственное происшествие, ставящее под удар репутацию всего благородного семейства. Прибывший в имение следователь пытается докопаться до истины, поочередно опрашивая как господ, так и прислугу.

7. Идентификация (Identity, 2003)

Кинопоиск: 7.6

Сильнейший ливень заставляет десятерых непохожих путешественников остановиться на ночлег в затерянном придорожном мотеле. Вода размывает подъездные пути, окончательно отрезая постояльцев от связи и внешнего мира. Когда среди гостей начинают происходить необъяснимые события, они осознают, что эта встреча не была простой случайностью.

6. 8 женщин (8 femmes, 2002)

Кинопоиск: 7.6

Накануне рождественских праздников занесенное снегом загородное поместье оказывается отрезанным от внешнего мира. Внезапно выясняется, что дверь в спальню хозяина заперта изнутри, телефонные провода перерезаны, а единственный автомобиль сломан. Восемь собравшихся под одной крышей женщин начинают пристрастное внутреннее расследование, поочередно раскрывая давние семейные секреты.

5. Улика (Clue, 1985)

Кинопоиск: 7.7

Шестеро незнакомцев под псевдонимами собираются на званый вечер в изолированном грозой особняке по приглашению таинственного шантажиста. В разгар встречи в доме внезапно гаснет свет, а после его включения обнаруживаются следы хитроумного заговора. Под руководством дворецкого испуганные гости начинают обыскивать запертые комнаты, пытаясь выяснить мотивы друг друга и разоблачить виновника.

4. Убийство в Восточном экспрессе (Murder on the Orient Express, 1974)

Кинопоиск: 7.7

Роскошный пассажирский состав застревает в снежном заносе посреди безлюдных балканских просторов. Ночью в одном из купе происходит загадочное криминальное происшествие, после чего сыщик Эркюль Пуаро начинает опрос пассажиров. Детективу приходится проверять запутанные показания и взаимные алиби дюжины респектабельных путешественников, каждый из которых хранит личную тайну.

3. Смерть на Ниле (Death on the Nile, 1978)

Кинопоиск: 7.8

Богатая наследница отправляется в свадебное путешествие на речном круизном пароходе по водам Нила. В пути на борту судна происходит таинственное ночное событие, превращающее увеселительную поездку в источник всеобщей тревоги. Находящийся среди отдыхающих сыщик Эркюль Пуаро берется за дело, скрупулезно восстанавливая скрытые связи и поминутные перемещения каждого туриста.

2. Достать ножи (Knives Out, 2019)

Кинопоиск: 8.0

После празднования юбилея престарелого автора детективных романов Харлана Тромби в его фамильном особняке случается необъяснимый ночной инцидент. Частный детектив Бенуа Блан получает анонимный конверт с просьбой начать независимое расследование. Сыщик берется за дело и быстро выясняет, что каждый член эксцентричной семьи имел веский повод для тайных махинаций ради наследства.

1. Омерзительная восьмерка (The Hateful Eight, 2015)

Кинопоиск: 8.0

Снежная буря вынуждает дилижанс с конвоиром и его спутниками свернуть к изолированной горной лавке Минни, чтобы переждать непогоду. Под крышей убежища путники встречают группу незнакомцев с подозрительными историями и чужими документами. Напряжение нарастает, когда становится ясно, что кто-то в хижине ведет скрытную двойную игру и готовит опасный обман.

Ранее мы рекомендовали подборку редких фантастических фильмов про постапокалипсис.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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