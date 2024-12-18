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Четыре знака зодиака, которые лучше всех встретят Новый год

Четыре знака зодиака, которые лучше всех встретят Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 01:53 Фото: freepik
Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января обещает стать особенно удачной для Весов, Козерогов, Овнов и Тельцов, сообщает Zakon.kz.

Астрологи отмечают, что для представителей этих знаков праздник пройдет по-настоящему волшебно, пишет klops.ru. 

Для Весов Новый год станет временем гармонии и покоя благодаря благоприятному влиянию Венеры. Звезды советуют провести праздник в домашней обстановке с близкими и друзьями. Это отличная возможность отдохнуть от напряженного года и насладиться теплой семейной атмосферой.

Сатурн обеспечит Козерогам стабильность и отсутствие непредвиденных ситуаций. Идеальный вариант для праздника — встреча с близкими вне дома. Поездка за город или визит к друзьям окажутся особенно удачными. Кроме того, высока вероятность исполнения заветных желаний. Новый год станет отличным моментом для подведения итогов и планирования будущих успехов.

Энергия Марса подарит Овнам настоящую звездную ночь. Они будут в центре внимания на любой вечеринке, заряжая окружающих своей позитивной энергией. Впереди их ждут внезапные приключения, неожиданные поездки и приятные сюрпризы. Астрологи советуют не упускать шанс насладиться этой ночью по максимуму.

Влияние Венеры также благоприятно скажется на Тельцах, добавив романтики в их Новый год. Ожидается особенная атмосфера, которая может принести признание в любви, предложение о совместной жизни или даже помолвку. Звезды подсказывают, что романтический ужин при свечах станет идеальным вариантом для празднования.

Астрологи напоминают: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Не упустите шанс сделать эту ночь незабываемой.

Ранее астрологи же рассказали, кому принадлежит титул "самый добрый муж". 

Айсулу Омарова
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