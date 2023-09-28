Медики рассказали, какие продукты лучше исключить из детского меню

Специалисты "Роспотребнадзора" перечислили продукты, употребление которых вредно сказывается на нормальной работе желудка ребенка, сообщает Zakon.kz

Нежелательными и даже опасными для организма ребенка , по мнению медиков, считаются: жареные блюда с корочкой. Это курица, мясо или рыба, картофель, грибы. Даже овощи, приготовленные на сковородке, нежелательны. Корочка образуется из-за денатурации белка в процессе жарки. Именно в ней содержатся токсические вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка. Поэтому лучше запекать продукты в духовке или готовить на пару.



Бургеры, картошка фри, пицца и газированные напитки содержат много жира и сахара. Это способствует развитию ожирения и повышает риск развития сахарного диабета.

Консервированные продукты из рыбы, мяса (не относящиеся к детскому питанию), соленья, маринады в них большое количество соли, приправ и уксуса. Все эти вещества негативно влияют на почки и сердечно-сосудистую систему.

Жирные сорта мяса: свинина, баранина, утка, гусь. В мясе этих животных и птиц содержатся тяжелые жиры, которые незрелая ферментная система детского организма не может переварить.

Кондитерские изделия: торты и пирожные с кремом, свежая выпечка. Они также переполнены жирами, сахаром и консервантами. Это вредно сказывается на нормальной работе желудка, печени и кишечника ребенка.

Полуфабрикаты промышленного производства: замороженные котлеты, фрикадельки, блинчики, пельмени, вареники. В них также много нежелательных для детского организма компонентов – консерванты, усилители вкуса, различные ароматизаторы, соль.

Специалисты напомнили и о продуктах, которые являются аллергенами. К ним относятся красная рыба, икра лососевых рыб, морепродукты (креветки, моллюски), шоколад, орехи, цитрусовые, виноград, дыня, различные разноцветные конфеты-драже.

"Для детей очень важен режим приема пищи. Он помогает полноценному развитию организма и укреплению пищеварительной системы. И, конечно, продукты должны быть свежими и качественными. А полезные и вкусные блюда из них получатся при "здоровых" способах приготовления", - отметили в "Роспотребнадзоре".

Ранее специалисты рассказали о полноценном и правильном питании в период учебы.