Пять советов, как начать бегать и не бросить
Фото: Константина Чалабова
1 октября в южной столице пройдет Алматы марафон, который соберет 15 000 бегунов со всего мира. Среди них немало новичков – они пробуют себя в спорте и изучают лимиты своего тела.
Как
тоже присоединиться к беговому сообществу и не забросить тренировки? Делится
советами главный тренер "Базы бега" Эльвира Тахауова:
- Поставить цель. Начать бегать, чтобы стать "здоровее" и улучшить общую физическую подготовку, конечно, круто. Но, как правил, на такой мотивации далеко не уедешь. Поэтому важно определиться, каких результатов вы хотите достичь с помощью тренировок. Отличный вариант – поставить целью пробежать Алматы марафон. Минимальная дистанция в забеге – 10 километров, что вполне посильно для новичков. Можно подготовиться, узнать свой результат на забеге и поставить новую цель – пробежать быстрее и/или больше в следующий раз.
- Начинать медленно. Если вы только пришли в спорт и решили бегать интервалы каждый день, то вскоре возненавидите бег до кончиков пальцев. Организму нужно привыкнуть к беговым тренировкам – поэтому вначале не стоит выжимать из себя все соки. Начать можно с тренировок на выносливость, учиться технике бега и тому, как правильно выполнять СБУ – специальные беговые упражнения. Увеличивая нагрузку постепенно, вы будете кайфовать от бега и заметите более эффективные результаты.
- Выработать дисциплину. Включив бег в свое расписание, старайтесь не пропускать тренировки. Необязательно выходить на пробежки каждый день – для начала достаточно и 2-3 раз в неделю. Главное, чтобы была постоянность и осознание "тренировку пропускать нельзя".
- Найти единомышленников. Лучший вариант – присоединиться к беговому клубу. Здесь можно познакомиться с заряженными бегунами-любителями всех возрастов и профессий – бег действительно объединяет. Если же беговые сообщества города вам не подходят, то попробуйте заманить на тренировку близких.
- Не корить себя. Даже следуя этим советам, в один день вы можете проснуться с мыслью, что хотите взять перерыв в беге. Это нормально. Возможно, вам захочется посвятить себя другой физической активности или просто отдохнуть от спорта. Желаем только, чтобы вы вернулись.
Напоминаем, регистрация на Алматы марафон продолжается на сайте almaty-marathon.kz.
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