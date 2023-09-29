Пять советов, как начать бегать и не бросить

Фото: Константина Чалабова

1 октября в южной столице пройдет Алматы марафон, который соберет 15 000 бегунов со всего мира. Среди них немало новичков – они пробуют себя в спорте и изучают лимиты своего тела.

Как тоже присоединиться к беговому сообществу и не забросить тренировки? Делится советами главный тренер "Базы бега" Эльвира Тахауова:

Поставить цель. Начать бегать, чтобы стать "здоровее" и улучшить общую физическую подготовку, конечно, круто. Но, как правил, на такой мотивации далеко не уедешь. Поэтому важно определиться, каких результатов вы хотите достичь с помощью тренировок. Отличный вариант – поставить целью пробежать Алматы марафон. Минимальная дистанция в забеге – 10 километров, что вполне посильно для новичков. Можно подготовиться, узнать свой результат на забеге и поставить новую цель – пробежать быстрее и/или больше в следующий раз. Начинать медленно. Если вы только пришли в спорт и решили бегать интервалы каждый день, то вскоре возненавидите бег до кончиков пальцев. Организму нужно привыкнуть к беговым тренировкам – поэтому вначале не стоит выжимать из себя все соки. Начать можно с тренировок на выносливость, учиться технике бега и тому, как правильно выполнять СБУ – специальные беговые упражнения. Увеличивая нагрузку постепенно, вы будете кайфовать от бега и заметите более эффективные результаты. Выработать дисциплину. Включив бег в свое расписание, старайтесь не пропускать тренировки. Необязательно выходить на пробежки каждый день – для начала достаточно и 2-3 раз в неделю. Главное, чтобы была постоянность и осознание "тренировку пропускать нельзя". Найти единомышленников. Лучший вариант – присоединиться к беговому клубу. Здесь можно познакомиться с заряженными бегунами-любителями всех возрастов и профессий – бег действительно объединяет. Если же беговые сообщества города вам не подходят, то попробуйте заманить на тренировку близких. Не корить себя. Даже следуя этим советам, в один день вы можете проснуться с мыслью, что хотите взять перерыв в беге. Это нормально. Возможно, вам захочется посвятить себя другой физической активности или просто отдохнуть от спорта. Желаем только, чтобы вы вернулись. Напоминаем, регистрация на Алматы марафон продолжается на сайте almaty-marathon.kz. Читайте также Что нужно знать о бешенстве Специалисты рассказали, чем опасен лизун или слайм Врач рассказала о смертельно опасной для человека температуре

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