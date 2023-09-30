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Врач рассказал как сохранить здоровье десен

Врач рассказал как сохранить здоровье десен Фото: pixabay
Стоматолог Владимир Лосев рассказал? чем опасна кровоточивость десен и как ее можно избежать, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, одна из главных причин болезней десен, это переходящее с мертвых зубов поражение тканей. При сильном воспалении даже прикосновение языка может привести к появлению крови, передает Lenta.ru.

Проблемы с деснами могут начаться из-за неправильно установленных пломб, коронок или виниров. Это может произойти из-за того, что у них выступают острые края, под которые забивается пища. К тому же края могут травмировать десны, вызывая кровоточивость.

Также к проблемам и заболеваниям десен приводит плохая или недостаточно качественная гигиена полости рта. К примеру, некачественная чистка зубов, от этого чаще всего страдают "восьмерки" или зубы мудрости.

Врач отмечает, что на такие проблемы обязательно нужно обращать внимание и обращаться к специалистам, если они возникли.

Ранее клинический нутрициолог Анна Государева рассказала об опасных последствиях длительной анемии без лечения, а также поделилась способами избавиться от недуга.

Сауле Маликова
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