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Анемия: чем опасна и как лечить

Анемия: чем опасна и как лечить Фото: pixabay
Клинический нутрициолог Анна Государева рассказала об опасных последствиях длительной анемии без лечение, а также поделилась способами избавиться от недуга, сообщает Zakon.kz.

Анемия может быть вызвана разными причинами: от генетических нарушений до дефицита витаминов группы В. Не смотря на разные формы заболевания, у всех видов анемии есть схожие признаки, передает Lenta.

  • бледность, а иногда пожелтение кожных покровов, слизистых и ногтей, выпадение волос, сухость кожи;
  • постоянно холодные руки и ноги;
  • деформация ногтей: бледность ногтевого ложа, отсутствие лунок;
  • слабость, сонливость, быстрая утомляемость, обмороки, головные боли, шум в ушах, головокружение;
  • заторможенность, снижение концентрации внимания и памяти, отсутствие мотивации;
  • одышка, тахикардия.
"Анемия неминуемо ведет к окислительному стрессу, когда свободные радикалы окисляют липиды и ДНК, угнетают иммунитет. А этот стресс, в свою очередь, может стать причиной возникновения атеросклероза, гипертензии, болезни Альцгеймера, диабета. Кроме того, он запускает процесс канцерогенеза и преждевременного старения". Анна Государева, нутрициолог

При анемии специалист рекомендует принимать железосодержащие препараты и витамин С.

"Прекрасно себя зарекомендовали липосомальные и мицеллярные формы витаминов: активные вещества в них помещены в крошечные липосомы или мицеллы, которые не боятся агрессивной среды ЖКТ. Благодаря этому они полностью усваиваются организмом, в отличие от обычных форм, активные вещества которых по разным причинам могут частично разрушаться по мере прохождения по ЖКТ". Анна Государева, нутрициолог

Кроме того, поможет в борьбе с заболеванием и правильное питание, которое должно включать в себя:

  • красное мясо, птицу, рыбу, субпродукты (в них содержится гемовое железо, которое имеется только в пище животного происхождения);
  • листовые овощи, бобовые, фрукты (богаты негемовым железом, содержащимся в растительной пище);
  • бобы, ячмень, брокколи, листовой салат, грецкие орехи (фолиевая кислота);
  • морепродукты, печень (витамин В12);
  • чеснок, фасоль, печень, грецкие орехи, белое мясо (витамин В6);
  • шиповник, болгарский перец, черную смородину, киви, облепиху (витамин С).

Кроме того, при железодефицитной анемии стоит отказаться от кофе и молочных продуктов, поскольку они снижают всасывание железа, добавила специалист по питанию.

Ранее специалисты рассказали о том, какое артериальное давление может стать опасным для здоровья человека.

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