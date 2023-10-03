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Почему нельзя кричать на детей, рассказал эксперт

Почему нельзя кричать на детей Фото: pixabay
Английский профессор Питер Фогарти рассказал, почему кричать и ругаться на детей – очень плохая идея. По его словам, это причинит детям много проблем во взрослой жизни, сообщает Zakon.kz.

Профессор Питер Фогарти, руководитель отделения психологии и языковых наук Университетского колледжа Лондона в колонке для The Guardian объяснил, почему родителям нельзя кричать и ругаться на детей. По его словам, такие методы воспитания могут сломать ребенку жизнь.

"Это естественно – прикрикнуть на непоседливого ребенка. И дети на удивление легко прощают окрики и сочувствуют стрессу родителей. Но не надо обманывать себя, считая, что словесные угрозы детям, в том числе окрики, не оставят никаких следов. Или что на детях никак не сказывается, если вы их унижаете и смеетесь над ними", – подчеркнул психолог.

По словам Фогарти, более 40% детей сталкиваются с вербальной агрессией со стороны взрослых, а 10% слышат окрики и обидные слова каждый день. В долгосрочной перспективе это очень вредно, поскольку формирует у детей долговременный стресс. Люди, на которых часто кричали в детстве, во взрослой жизни чаще страдают из-за низкой самооценки, с большей вероятностью начинают курить и злоупотреблять алкоголем, у них выше риск развития депрессии, тревожных расстройств и даже психозов.

Психолог подчеркнул, что словесная агрессия глубоко влияет на детей и связана с глубокими психологическими проблемами. Речь идет о сложностях в эмоциональном плане и в отношениях, физических и психологических расстройствах. Дети, на которых кричали и ругались, во взрослой жизни склонны воспроизводить агрессивные отношения – например, не уходят от партнеров, которые оскорбляют их и бьют или же, напротив, сами начинают отыгрываться на окружающих.

"Десятилетия исследований показали, что авторитарный контроль над ребенком причиняет ему вред, и снижение насилия – вербального и физического – единственный эффективный способ предотвратить рост случаев психических расстройств среди детей и молодежи", – отметил Питер Фогарти.

Эксперт также предупредил, что дети часто понимают все буквально. Поэтому их даже в шутку не нужно называть глупыми или плохими, чтобы не "запрограммировать" на негативные установки.

Ранее психолог перечислил признаки непройденной сепарации от родителей.

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