Лучшие идеи для осенних фотосессий
Стоит отметить, что именно осенью можно сделать красочные фото, наполненные уютом и теплом. Zakon.kz делится несколькими идеями для осенних фотосессий.
У каждой фотосессии есть свой характер, осенние отличаются спокойствием и умиротворением. Как правило, большинство фотосессий в это время года проходят на природе. Отличные фотографии получатся в солнечный день, но при желании интересные кадры легко сделать и в дождь.
Еще один важный фактор – это освещение. Свет осенью более мягкий и рассеянный, создает на фотографии видимость написанной маслом картины. А погода, как своеобразный фильтр, накладывает на кадры более холодные дождливые или, наоборот, яркие солнечные оттенки.
Как подготовиться
Для осенней фотосессии лучше выбрать натуральные цвета – оранжевый, красный, желтый, коричневый, марсала или хаки и дополнить более нейтральными тонами: белым, бежевым, серым или черным.
Если вы планируете семейную фотосъемку, то желательно, чтобы взятый за основу цвет присутствовал в образе каждого участника фотосессии. Что касается одежды, то лучше, если она будет без крупных принтов и узоров, поскольку однотонные вещи лучше всего смотрятся в кадре. Одежда должна подходить к выбранной локации и гармонировать с объектами на фоне. Не забывайте дополнить свой осенний образ аксессуарами: шарфами, шляпами, зонтами, платками.
Вопреки расхожему убеждению вовсе не обязательно фотографироваться, обнимая дерево. Куда лучше будут смотреться кадры с фоном золотой осени. Практика показывает, что эффектнее выходят непринужденные, естественные фотографии. К примеру, подбросьте вверх листья, присядьте на качель или возьмите в руки горячий напиток.
Фото: freepik
Вот еще несколько осенних атрибутов, которые вы можете использовать:
- из собранных листьев и веточек с ягодами можно сделать букет;
- рассыпанные вокруг шишки пригодятся для создания общего осеннего фона;
- из веточек рябины можно сделать венок;
- упавшие деревья, покрытые мхом, послужат отличной лавочкой.
Выбор локации
Чаще всего для осенних фотосессий выбирают парк, рощу или лес, но интересные фото могут получиться и у водоема.
Фото: freepik
Красиво можно обыграть и городской пейзаж, ведь осенью все вокруг преображается и становится более уютным. Возможно, вы даже замечали где-то в городе улочки, которые сами по себе смотрятся интересно.
Варианты фотосессий
Концепцию фотосессии подобрать несложно, но в каждом варианте есть свои определенные особенности.
В листьях. Идея с листьями – отличный вариант для осенней фотографии, но если накануне не было дождя.
Сбор урожая. Большие тыквы, россыпь ягод в плетеной корзине сделают кадры особенно яркими. Такой сюжет подойдет как для индивидуальной, так и для семейной фотосессии. Не забудьте плед, он сделает кадр более теплым и уютным.
Пикник. Такую фотосессию можно организовать в парке или на лесной поляне с семьей, любимым человеком или друзьями. Однако подготовиться к пикнику нужно заранее – взять с собой корзину с фруктами, красивую посуду, плед.
Фото: freepik
Дождливый день. Красиво будут смотреться фотографии с зонтом, если он будет однотонным или прозрачным. Семейная пара с детьми может побегать по лужам в ярких резиновых сапогах. Таким образом, даже в самую дождливую погоду у вас получится запечатлеть самые искренние и радостные эмоции.
Эффектный фон. Вся прелесть осенней фотосессии в том, что подходящие локации для душевных снимков вокруг. Листья, деревья, паутинка, остается только включить фантазию и проникнуться искренними чувствами. Туман – одна из таких естественных природных декораций.
Креативные фото получатся в игре с перспективой. Достаточно просто удачно совместить предметы разных размеров. Необычные снимки выходят при создании искусственной рамки. Подойдут щели в заборе, окна, дверные проемы заброшенных зданий – такой эффект особым образом концентрирует внимание на том, что находится внутри рамки.
Осенние фото однозначно могут быть яркими и незабываемыми. Проявив немного фантазии и креатива, легко можно сделать эффектные и необычные снимки. Причем вариантов множество: съемка одного человека, семейной пары с детьми, влюбленных, компании друзей и даже прогулки с домашними питомцами.
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