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Лучшие идеи для осенних фотосессий

лучшие идеи для осенних фотосессий Фото: freepik
Несмотря на то, что у многих осень ассоциируется с тоской и грустью, существуют по-настоящему эффективные способы улучшить настроение в это время года. К примеру, тематическая фотосессия.

Стоит отметить, что именно осенью можно сделать красочные фото, наполненные уютом и теплом. Zakon.kz делится несколькими идеями для осенних фотосессий.

У каждой фотосессии есть свой характер, осенние отличаются спокойствием и умиротворением. Как правило, большинство фотосессий в это время года проходят на природе. Отличные фотографии  получатся в солнечный день, но при желании интересные кадры легко сделать и в дождь.

Еще один важный фактор – это освещение. Свет осенью более мягкий и рассеянный, создает на фотографии видимость написанной маслом картины. А погода, как своеобразный фильтр, накладывает на кадры более холодные дождливые или, наоборот, яркие солнечные оттенки.

Как подготовиться

Для осенней фотосессии лучше выбрать натуральные цвета – оранжевый, красный, желтый, коричневый, марсала или хаки и дополнить более нейтральными тонами: белым, бежевым, серым или черным.

Если вы планируете семейную фотосъемку, то желательно, чтобы взятый за основу цвет присутствовал в образе каждого участника фотосессии. Что касается одежды, то лучше, если она будет без крупных принтов и узоров, поскольку однотонные вещи лучше всего смотрятся в кадре. Одежда должна подходить к выбранной локации и гармонировать с объектами на фоне. Не забывайте дополнить свой осенний образ аксессуарами: шарфами, шляпами, зонтами, платками. 

Вопреки расхожему убеждению вовсе не обязательно фотографироваться, обнимая дерево. Куда лучше будут смотреться кадры с фоном золотой осени. Практика показывает, что эффектнее выходят непринужденные, естественные фотографии. К примеру, подбросьте вверх листья, присядьте на качель или возьмите в руки горячий напиток.

лучшие идеи для осенних фотосессий

Фото: freepik

Вот еще несколько осенних атрибутов, которые вы можете использовать:

  • из собранных листьев и веточек с ягодами можно сделать букет;
  • рассыпанные вокруг шишки пригодятся для создания общего осеннего фона;
  • из веточек рябины можно сделать венок;
  • упавшие деревья, покрытые мхом, послужат отличной лавочкой.

Выбор локации

Чаще всего для осенних фотосессий выбирают парк, рощу или лес, но интересные фото могут получиться и у водоема.

лучшие идеи для осенних фотосессий

Фото: freepik

Красиво можно обыграть и городской пейзаж, ведь осенью все вокруг преображается и становится более уютным. Возможно, вы даже замечали где-то в городе улочки, которые сами по себе смотрятся интересно.

Варианты фотосессий

Концепцию фотосессии подобрать несложно, но в каждом варианте есть свои определенные особенности.

В листьях. Идея с листьями – отличный вариант для осенней фотографии, но если накануне не было дождя. 

Сбор урожая. Большие тыквы, россыпь ягод в плетеной корзине сделают кадры особенно яркими. Такой сюжет подойдет как для индивидуальной, так и для семейной фотосессии. Не забудьте плед, он сделает кадр более теплым и уютным.

Пикник. Такую фотосессию можно организовать в парке или на лесной поляне с семьей, любимым человеком или друзьями. Однако подготовиться к пикнику нужно заранее – взять с собой корзину с фруктами, красивую посуду, плед. 

лучшие идеи для осенних фотосессий

Фото: freepik

Активный отдых. Фото с велосипедом, на роликах, со скейтбордом или самокатом будут смотреться динамично и энергично. Для фотосессии лучше подойдут прогулочные велосипеды с опущенной рамой и декоративной корзиной.

Дождливый день. Красиво будут смотреться фотографии с зонтом, если он будет однотонным или прозрачным. Семейная пара с детьми может побегать по лужам в ярких резиновых сапогах. Таким образом, даже в самую дождливую погоду у вас получится запечатлеть самые искренние и радостные эмоции.

Эффектный фон. Вся прелесть осенней фотосессии в том, что подходящие локации для душевных снимков вокруг. Листья, деревья, паутинка, остается только включить фантазию и проникнуться искренними чувствами. Туман – одна из таких естественных природных декораций. 

Креативные фото получатся в игре с перспективой. Достаточно просто удачно совместить предметы разных размеров. Необычные снимки выходят при создании искусственной рамки. Подойдут щели в заборе, окна, дверные проемы заброшенных зданий – такой эффект особым образом концентрирует внимание на том, что находится внутри рамки.

Осенние фото однозначно могут быть яркими и незабываемыми. Проявив немного фантазии и креатива, легко можно сделать эффектные и необычные снимки. Причем вариантов множество: съемка одного человека, семейной пары с детьми, влюбленных, компании друзей и даже прогулки с домашними питомцами.

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