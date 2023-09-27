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Психолог рассказал, как избежать выгорания на работе

выгорание на работе Фото: pixabay
Доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов рассказал, как можно избежать профессионального выгорания, сообщает Zakon.kz.

Изначально считалось, что профессиональное выгорание касается в основном людей, которые заняты в профессиях "человек-человек", сообщает "Говорит Москва".

Однако затем выяснилось, что так или иначе человек общается если не с клиентами, то с коллегами.


"Там эмоциональный компонент очень важен, я сначала много эмоций дарю на своем рабочем месте, а потом сталкиваюсь с какими-то неудобствами, переработками, вынужденными действиями. Я становлюсь более холодным, с какой-то прохладцей работать начинаю. Важный фактор – это то, насколько человек в состоянии изменять режим труда своего, одно дело – подневольная работа, другое – когда человек сам устанавливает хотя бы график. То есть у меня есть целевые показатели, а я сам решаю, как это сделать. У нас студенты проводили исследование во время пандемии, когда многое онлайн происходило. И там получилось, что наименее подвержены выгоранию те, которые сочетают режим и онлайн и оффлайн, при этом еще могут свой график сами составлять, а не жестко находиться в установленных границах".Евгений Моргунов

Отмечается, что чаще других с состоянием выгорания сталкиваются женщины, сотрудники госслужбы и работники сферы образования.

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