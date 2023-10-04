Полезные приложения для учебы

Подрастающее поколение все активнее использует имеющиеся в наличии компьютеры и смартфоны. Передовые технологии облегчают образовательный процесс и делают его увлекательнее для поколения гаджетов. Zakon.kz рассказывает о полезных приложениях для учебы.

Для младшей и средней школы

При подборе приложений для малышей важно учитывать их возраст, имеющийся уровень подготовки, склонности. Лучше выбирать варианты с ярким, красочным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом. Хорошо подходят приложения, предлагающие изучать определенные разделы или науки в игровой форме. Это позволит проще, быстрее и качественнее освоить новый материал.

Например, выучить таблицу умножения поможет специальный тренажер, благодаря которому ребенок будет запоминать материал и проверять усвоенное посредством сбора пазлов, "лесенок" и проч. Подходит для детей от четырех лет.

"Я иду домой" – программа, изначально разработанная для грибников, но взятая на вооружение родителями школьников. В ней прокладывают маршрут от точки "А" до точки "Б": из школы – домой, из дома – в секцию и наоборот. Функционал позволяет проложить дорогу таким образом, чтобы на пути встретилось меньше переходов, светофоров и т.д. При этом можно даже не смотреть в экран.

Желающим выучить иностранный язык нелишним будет скачать Duolingo. Его используют по всему миру более 150 млн человек. В целом, приложение бесплатное, но имеются и платные модули. Юзеры отмечают легкость использования и короткие, не требующие серьезных временных затрат уроки.

"Фоксфорд. Учебник". Это "сборник в кармане" по разным школьным дисциплинам, а точнее, более 3000 теоретических материалов, практические примеры, шпаргалки и даже видеоуроки. Учебники рассортированы по классам.

Викторина Castle Quiz является полезной альтернативой бессмысленным мобильным играм. Около 12 000 вопросов по школьным предметам, отвечая на которые игрок получает шанс не только испытать себя, но и захватить замок. Вашим оппонентом будет такой же живой человек, так что можете смело приглашать друзей. Выясните, кто умнее!

Для старшей школы и выпускников

Kitap – большая коллекция аудиокниг на казахском языке, от классической литературы до учебных пособий. Есть и рассказы для самых маленьких.

BilimBer App. Бесплатный помощник для подготовки казахстанских школьников к ЕНТ, КТА и другим экзаменам. Представляет собой обширную обновленную базу вопросов по предметам. Вид подготовки выбирает пользователь: самостоятельно или в виде соревнования с другими учениками. Приложение доступно на казахском и русском языках.

Онлайн-тренажер SHOQ.ai нацелен на подготовку выпускников к Единому национальному тестированию. Так же, как и предыдущий, позволяет схлестнуться с соперниками за звание самого подготовленного школьника.

Организацию дистанционного учебного процесса через смартфон или планшет подразумевает приложение Bilim.

TilBil – программа по изучению иностранных языков для казахскоязычных. Состоит из заданий, направленных на освоение или улучшение знаний арабского, английского, русского, корейского и турецкого языков. Вдобавок содержит курсы для менторов, менеджеров по онлайн-продажам и онлайн-преподавателей.

Для студентов

В планировщике Any.do остро нуждаются ребята, склонные забывать о важных делах. Органайзер порадует минималистичным дизайном и понятным интерфейсом. Удобно строить планы на ближайшие дни и недели, применяя встроенные шаблоны на все случаи жизни. Впрочем, не возбраняется создавать собственные списки и помечать все стикерами, сортируя по важности. Напоминание о дедлайне приходит на WhatsApp.

Тем, кому ближе формат бумажного ежедневника, определенно понравится Timetable (Android). Благодаря ему вы быстро и удобно составите расписание занятий, сохраните сведения об их формате, учебных предметах и преподавателях, домашних заданиях и др. Цветовое оформление делает работу более удобной. Также предусмотрена возможность синхронизации данных между разными гаджетами.

PhotoMath пригодится для тренировки мозга. Решайте математические примеры хоть в троллейбусе, но учтите: чтобы получить развернутое решение, нужно использовать платную версию. В бесплатной доступен только правильный ответ.

"ПДД Казахстан" готовит молодежь к экзамену для получения водительских прав. Его алгоритм следит за прогрессом пользователя и подбирает вопросы для максимального эффекта. Начальные модули доступны бесплатно, за остальные придется заплатить.

Уже довольно известный сервис TED обязан оказаться в нашем списке хотя бы потому, что материалы для него готовят ведущие специалисты в разных областях. Здесь можно найти полезную образовательную информацию, мотивирующие лекции, истории из жизни и др. Кроме мобильного приложения, материалы доступны на сайте и YouTube. Правда, для полного погружения потребуется или знание английского языка, или привычка читать субтитры.