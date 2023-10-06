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Медики рассказали, чего не должно быть в детском рационе

Медики рассказали, чего не должно быть в детском рационе Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Оксана Михалева назвала сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки наиболее вредными продуктами для детей, сообщает Zakon.kz

По информации "Газеты.ru" Михалева отнесла к сладким молочным продуктам: йогурты, молочные коктейли промышленного изготовления, сладкие творожные массы, глазированные сырки.

"Главная опасность таких продуктов заключается в том, что в большинстве случаев они содержат большое количество сахара, консервантов, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок, которые никак нельзя назвать полезными", - сообщила врач. При этом она отметила, что бывают исключения, поэтому всегда нужно смотреть на состав. Но если ребенок склонен к набору лишнего веса, такие продукты следует исключить из рациона полностью.

По словам врача, вместо соков и других сладких напитков ребенку лучше давать воду и натуральные молочные продукты, а вместо готовых завтраков - каши и мюсли.

В качестве перекуса лучше предложить орехи, сухофрукты или овощи, заключила Михалева.

Ранее врачи уже давали рекомендации о том какие продукты лучше исключить из детского меню, а также называли самые полезные кисломолочные продукты

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