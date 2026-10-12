Вакцинация против гриппа стартовала в Алматы: что важно знать

В Алматы началась сезонная вакцинация против гриппа. О мерах профилактики и о том, кто может получить прививку бесплатно, 12 октября 2026 года рассказала заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники №36 города Дильдора Кенжаева, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, бесплатная вакцинация проводится для граждан, относящихся к группам риска.

"В первую очередь это дети, беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и другие категории граждан в соответствии с медицинскими показаниями", – отмечает врач.

Чтобы уточнить, относится ли человек к группе риска и где можно пройти вакцинацию, необходимо обратиться в свою поликлинику.

По словам специалиста, вакцинация является одним из способов профилактики гриппа и помогает снизить риск заболевания и его осложнений.

9 октября в Министерстве здравоохранения РК рассказали, что в стране зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. Три случая гриппа выявлены в Астане, два – в Мангистауской области.