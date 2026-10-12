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Общество

Вакцинация против гриппа стартовала в Алматы: что важно знать

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, вакцинация, вакцинирование, вакцина, вакцины, прививка, прививки, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы началась сезонная вакцинация против гриппа. О мерах профилактики и о том, кто может получить прививку бесплатно, 12 октября 2026 года рассказала заведующая отделением педиатрии Городской поликлиники №36 города Дильдора Кенжаева, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, бесплатная вакцинация проводится для граждан, относящихся к группам риска.

"В первую очередь это дети, беременные женщины, люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и другие категории граждан в соответствии с медицинскими показаниями", – отмечает врач.

Чтобы уточнить, относится ли человек к группе риска и где можно пройти вакцинацию, необходимо обратиться в свою поликлинику.

По словам специалиста, вакцинация является одним из способов профилактики гриппа и помогает снизить риск заболевания и его осложнений.

9 октября в Министерстве здравоохранения РК рассказали, что в стране зарегистрированы первые пять случаев сезонного гриппа A(H1N1)pdm09. Три случая гриппа выявлены в Астане, два – в Мангистауской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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