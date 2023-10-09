Врач-стоматолог-терапевт Кристина Маслова рассказала Zakon.kz, можно ли почистить зубы без зубной пасты и насколько такая чистка будет эффективной.

По ее словам, многие часто считают, что если чистить зубы без использования зубной пасты, то такая чистка будет неэффективной и нездоровой.

На самом деле, заявляет специалист, такое убеждение ошибочно.

"Ведь главный предмет гигиены для полости рта – это зубная щетка. Это так, поскольку на зубах скапливаются микробная биопленка и налет, которые требуют именно механической очистки с помощью щетки". Кристина Маслова

Значит, продолжает стоматолог, имея под руками одну лишь зубную щетку, вы можете эффективно очистить поверхность зубов.

"Зубная паста – это, по сути, лишь дополнительное средство, которое содержит в себе освежающие компоненты, очищающие компоненты, то есть абразивные, пенообразующие, вкусовые добавки, которые помогают очищать поверхность зубов, но работают просто в помощь щетке". Кристина Маслова

Сама по себе зубная щетка без пасты, как сказано в публикации АиФ, будет абсолютно эффективной, а вот ситуация наоборот – одна зубная паста без щетки – нет.

"Так что нет никакой проблемы почистить хорошо зубы, имея под рукой лишь щетку, но не пасту", – заключила Маслова.

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