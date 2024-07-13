Необычные рекомендации стоматологов про соль

Гигиена зубов – обязательная процедура. Для ежедневной процедуры важно правильно подобрать щетку, зубную пасту и дополнительные средства ухода. Но можно ли почистить зубы солью, когда паста неожиданно закончилась, рассказала врач стоматолог-терапевт Таисия Лебедева, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что соль – это природный компонент, который является абразивом, причем достаточно агрессивным.

"Если его применять в качестве средства очищения для гигиены зубов, да, механически соль удалит скопившийся налет, зубы станут чище. Но при этом она может поцарапать эмаль". Таисия Лебедева

Кроме того, соль отличается ярко выраженным вкусом, который не всем может нравиться. И в том числе из-за него не очень хочется применять соль для чистки зубов регулярно.

В то же время, как отмечено в публикации издания "АиФ", солевой раствор сам по себе благотворно влияет на полость рта и, в частности, на десны.

Особенно если есть какие-то воспалительные изменения во рту или даже абсцессы (гнойные образования), тогда даже врачи сами рекомендуют использование соли. Она помогает разрыхлить десну, снять воспаление и вытянуть гной.

Но это обычно предлагается курсом.

"Ежедневно же соль для чистки зубов лучше не использовать. А если очень хочется поэкспериментировать, стоит обратить внимание на зубные пасты с солью. Такие хорошо вычищают зубы и являются более безопасными для десен и самих зубов в отличие от собственно соли. В идеале в такую пасту должен быть добавлен еще и фтор". Таисия Лебедева

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