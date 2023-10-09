Книги для личного развития, которые стоит прочитать в 2023 году

Мотивирующие книги для саморазвития – вклад в собственное будущее, возможность определить свои сильные и слабые стороны, стать лучше и научиться эффективно взаимодействовать с окружающими. Они основываются на личном опыте, умозаключениях великих людей, которые сумели достичь успеха.

Zakon.kz делится подборкой литературы, авторы которой предлагают учиться на чужих ошибках, а также дают советы, как легче достигать поставленных целей и совершенствоваться.

Лучшие книги

"Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры"

Книга впервые была опубликована еще в 1964 году. Она быстро приобрела популярность и на протяжении нескольких лет становилась лидером продаж среди подобной литературы. Ее автор – Эрик Леонард Берн – довольно известная личность. Всемирную популярность он приобрел после разработки теории, в которой человеческие взаимоотношения представляются в роли игр. Книга помогает разобраться в человеческих взаимоотношениях. Она научит избегать конфликтных ситуаций, поспособствует гармоничному развитию семейных отношений, покажет, как разобраться, проанализировать свои и чужие поступки. Автор считает, что хотя судьба закладывается с детства, при желании ее можно подкорректировать даже в зрелом возрасте. Ее прочтение рекомендовано как мужчинам, так и женщинам.

"100 способов изменить жизнь"

Книга автора Ларисы Парфентьевой выпущена в двух частях. Ее основная цель – показать людям, как можно изменить свою жизнь и вдохновиться на достижение поставленной перед собой задачи. Текст написан доступным языком и для обычного человека может стать своеобразным учителем, учебником для самосовершенствования. Он включает подборку эффективных практик и полезных советов. Книга поможет разобраться в целом ряде вопросов, а именно как:

побороть собственные страхи и стать увереннее в себе;

отпустить старые обиды, которые не дают двигаться дальше;

обрести друзей, способных поддержать в нужный момент;

эффективно совмещать любимое дело, хобби и работу;

распрощаться с прошлым и двигаться к новой жизни;

уйти с работы, которая не приносит удовольствия.

"Вы и ваша семья"

Это руководство по личностному росту от практикующего психолога Вирджинии Сатир. Основное направление ее профессиональной деятельности – внутрисемейные отношения. Накопленный опыт позволил автору подчеркнуть значимые аспекты гармоничного взаимодействия между отдельными членами семьи. В книге тонко и с юмором описываются способы возвращения ярких чувств, которые были на заре формирования пары, взаимодействия между разными поколениями. Чтобы читать было интереснее, текст дополнен иллюстрациями и фотографиями. Однако важно учитывать, что автор – американец и описывает ситуации, более характерные для этого общества. Но ценные мысли и советы сможет почерпнуть из книги каждый.

"Любовь внутри. Путь от одиночества к по-настоящему близким отношениям"

Автор книги – Юн Кан Чэнь – блогер, математик, учитель по медитации и духовный наставник. Он убежден, что передавать опыт лучше на личном примере, и строит текст на случаях из своей жизни. В книге показано, как достичь внутренней гармонии, принять себя и чаще чувствовать умиротворение. Автор предлагает меньше зацикливаться на материальном и сместить фокус на духовное. Он пишет максимально просто, а жизненные примеры заставляют задуматься и переосмыслить свой опыт.

"Идеальный шторм: Как пережить психологический кризис"

Этот труд является обобщением профессионального опыта и личных ощущений психотерапевта Екатерины Сигитовой. Он посвящен тематике проживания кризисов. Последние могут быть связаны с разными причинами: неудачами в личной или профессиональной деятельности, внезапными переменами и потерями, профессиональным ростом, возрастом и др. У каждого они свои, но в целом характерны практически для каждого. В своей работе автор предлагает способы справиться с неопределенностью и страхом перед новыми реалиями, сбалансировать потребности и поддержать себя в сложный период. Книга может стать настоящим пособием для решения кризисных ситуаций.

"Жизнь в ресурсе. Как справиться с эмоциональным выгоранием"

Эта проблема характерна для многих профессионалов, работников, которые хотят достичь значительных высот в карьерном росте. Автор книги – Марина Хидекель. Она профессионально занимается решением этих вопросов. Ее интеллектуальный труд помогает осознать истину, что к большой цели следует идти последовательно, делая адаптированные под свои потребности микрошаги. Особый акцент делается на то, что важно бережно относиться к себе и окружающим. Книга поможет избежать выгорания на работе, поможет тем, кто переживает сильный стресс и усталость.

"Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь: 21 метод повышения личной эффективности"

Брайан Трейси, автор книги, заставляет задуматься над очевидным: пребывая в зоне комфорта, сложно что-либо поменять в своей жизни. Для кардинальных перемен требуется встряска. Он дает полезные советы и раскрывает методы, способствующие карьерному и личностному росту. При изучении текста читатель будет ловить себя на мысли, что многое из написанного очевидно, но только акцент на этом заставляет задуматься и осознать. Книга легко читается и настраивает на позитив. В дополнение к ней предлагаются видеоматериалы.

"Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей"

Это нестареющая классика, которая будет полезна практически каждому. Несмотря на то что она впервые вышла в свет в 1936 году, до сих пор пользуется популярностью и издается большими тиражами. Книга учит эффективным приемам коммуникации, общения с людьми. В ней раскрываются простые приемы взаимодействия с окружающими. Казалось бы, что проще больше слушать, чем говорить, помнить имена и интересы людей, но именно такие мелочи позволяют расположить к себе и наладить более тесные связи.

"Начни с "Почему?"

Внимание читателей фокусируется на лидерстве. Саймон Синек считает, что важно не только быть ответственным и знающим начальником, но и вдохновлять на завершение дела других. Отдельные главы посвящены развитию лидерских качеств в себе. Автор считает, что для эффективности важны внутренняя мотивация, понимание своих причин для реализации проекта. Выявление четкой цели вносит полную ясность в отдельный процесс, работу или бизнес. Причем, по мнению Саймона Синека, чтобы управляющий командой стал лучше, он должен совершенствовать своих подчиненных. Для прохождения через трудные этапы следует обучить сотрудников быть отличными менеджерами.

"Принципы"

В книге описаны основные правила и ценности автора – Рэя Далио. Опираясь на них, он смог стать миллиардером и содиректором по инвестициям одного из крупнейших в мире хедж-фондов (Bridgewater Associates). Особое внимание автор обращает на то, что каждый может делать ошибки, но их не следует бояться, а нужно анализировать и исправлять. Также он говорит о правильном мыслительном процессе, собственном эго, искусстве молчания и др. Делится уроками самопомощи, правильного мышления и управления, которые можно применять на практике. Показывает принципы построения успешной организации.

Опыт известных людей бесценен. Он отражает уже пройденные этапы, сделанные ошибки и найденные пути их решений. Книги для личностного развития позволяют чувствовать себя увереннее в разных областях: от повседневного общения до эффективного развития бизнеса. Помните – учиться на чужих ошибках гораздо приятнее, чем совершать их самому. Выбирайте подходящую литературу и совершенствуйтесь!

