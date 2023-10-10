Мыслим творчески: идеи для декора своими руками

Декор – важная часть оформления помещения. Он позволяет сделать интерьер более уютным и внести индивидуальности. Некоторые аксессуары выполняют и практическую функцию. При желании и творческой искре, интересные элементы можно изготовить самостоятельно. Некоторые из них – в статье Zakon.kz.

Подготовительный этап

На просторах интернета можно присмотреть множество идей декорирования жилого пространства. Однако, прежде чем включаться в творческий процесс, следует четко определиться с общим стилевым направлением дизайна. От этого будет зависеть, какие техники, материалы можно использовать и применить для воплощения задуманного. Также следует оценить свои силы и умения. Ведь одни хорошо шьют, другие вяжут или управляются с определенным инструментом. При наличии навыков рисования можно заняться росписью или создать подходящую по тематике картину.

Оформление стен своими руками

Стены – большое поле для творческой деятельности. При их оформлении важно помнить о сочетаемости цветов. Также не забывайте о стилистических особенностях и необходимости соблюдать правила эргономичности пространства. Не перегружайте комнату деталями, иначе она будет смотреться неопрятной, захламленной.

Роспись или трафареты



Фото: pexels

Это отличный вариант для создания акцентной стены. Его можно использовать в разных комнатах: от детской до гостиной. Главное условие – правильно подобранная тематика. В спальне будут уместны теплые тона и спокойные сюжеты. В комнате ребенка можно изобразить его любимых мультипликационных героев. Роспись стен гостиной позволит подчеркнуть ее индивидуальность. Оригинальное решение – дерево с фотографиями всей семьи. Выглядит оно стильно и нетривиально. Трафареты – более простой способ преобразить стены. Их можно сделать самостоятельно или купить готовые.

Оригами

Поделки из цветной бумаги станут яркими акцентами на стенах. Вариант оформления зависит от назначения и стиля комнаты. В девичьей спальне будут уместны цветы и бабочки. Гостиную влюбленной пары хорошо будет украсить сердечками, сделать пару голубей. Эту простую технику можно применять и для сезонного украшения квартиры. Например, зимой будут уместны снежинки и звезды, а на День Святого Валентина – символы любви.

Картины

Фото: pexels

Они придают комнате утонченность и индивидуальность, подчеркивают вкус ее владельца. Их можно создавать в разных техниках, использовать краски, подручные материалы: камешки, нитки, пуговицы. Трендовое решение – модульная картина, когда изображение разбивается на несколько отдельных холстов.

Панно

Фото: pexels

Это стильное украшение может создаваться с использованием разных материалов: ниток, пластика, стекла и другое. Традиционный вариант – панно в технике макраме. Это простая техника, и освоить ее сможет практически каждый. При этом можно получать нитяные картины практически любых размеров. Интересно смотрятся зеркальные и витражные панно. Однако самое оригинальное – живое. Оно создается из суккулентов. Эти растения неприхотливы и отлично растут даже в самых сложных условиях, в небольшом вертикальном коробе.



Полки

Это привлекательные и функциональные аксессуары. В зависимости от личного мастерства, предпочтений и необходимости создаются линейные или ступенчатые модели. Их габариты, цвет подбираются с учетом общей концепции. В зависимости от требуемой нагрузки для изготовления можно использовать натуральную древесину, ДСП, плотный картон, ящики. На полках удобно разместить книги, сувениры, другие мелочи. Интересно будут смотреться икебаны или горшки с живыми цветами.

Освещение

Красивое искусственное освещение может стать привлекательным визуальным акцентом. Оно поможет придать комнате отличительные, индивидуальные черты, провести зонирование, выделить нужные участки. Для декорирования своими руками подходят основные и дополнительные источники света. Предлагаем интересные варианты.

Абажур из ниток

Фото: pexels

Для этого потребуются нитки (пеньковые, для вязания), которые следует поместить в клей ПВА. После этого их аккуратно наматывают на надутый шарик, оставляя сверху место для цоколя лампы. После полного высыхания сферу нужно проткнуть и удалить ее остатки. При желании готовый абажур можно покрасить в нужный оттенок. Красиво смотрятся композиции из нескольких ниточных шаров разной величины.

Светильники из стеклянных банок, бутылок

Фото: pexels

Для этого можно использовать любую красивую тару: из-под шампанского, вина, виски и т. д. Если нужно создать подвесные потолочные светильники, то нужно подбирать бутылки, которые сочетаются между собой. Для настольной лампы дополнительно потребуется абажур. В качестве осветительных элементов подходят светодиодные гирлянды или традиционные лампочки.

Вторая жизнь мебели

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Наверняка в большинстве жилищ имеется мебель, которая вроде и отслужила свой век, утратила исходную привлекательность, а выбросить ее жалко. Именно к таким вещам и можно приложить свои умелые руки. Вторую жизнь сравнительно легко дать практически любой корпусной мебели: шкафам, комодам, столам и др. Чтобы не просто обновить экстерьер, а сделать вещь трендовой и стильной, чаще всего используют две техники:



Декупаж

Фото: pixabay

Для реализации проекта потребуется красивая плотная бумага или ткань. Для получения красивого результата важно заранее добиться ровной рабочей поверхности. На ней не должно быть трещин, сколов. Фасад или столешницу можно дополнительно обработать грунтовкой или покрасить. Далее приклеить подходящие картинки. Когда все высохнет, покрыть обновленную мебель прозрачным лаком;



Роспись

С каждым годом все большим спросом пользуются изделия ручной работы. Если у вас есть талант к рисованию, то можно украсить фасады мебели тематической росписью. Изображение должно отвечать общему интерьерному оформлению. Более простой вариант получения оригинальных элементов обстановки – нанесение рисунков при помощи трафаретов.

Полезный декор для кухни

Стаканы для хранения из консервных банок

Такой функциональный декор будет уместен в деревенском или лофтовом интерьере. Его можно использовать для размещения кухонной утвари, столовых приборов. При наличии крышки в них можно хранить крупы и другое. Простые приемы позволят полностью преобразить исходный материал. Сначала следует удалить этикетки и смыть клей. Очищенные поверхности окрашиваются. Чтобы не оставалось разводов от кисточки, лучше использовать состав из баллончика. Дополнительно можно нарисовать узор, создать декор из джутовых ниток.

Баночки для специй и сыпучих

Фото: pixabay

Можно собирать стеклянную тару разных объемов. Маленькие баночки хорошо подходят для хранения специй. С них удаляют этикетки и хорошо отмывают. Крышки можно окрасить составом из баллончика либо использовать обычный лак для ногтей. На боковую поверхность баночки следует наклеить название приправы, чтобы потом их не путать. В этническом, деревенском интерьере кухни хорошо будут смотреться емкости, оклеенные джутовой веревкой. Но в этом случае не видно содержимого, и с ними нужно быть более бережными в обращении, чтобы не измазать.

Подставки под горячее

Фото: pexels

Это очень нужные аксессуары для кухни, и лишними они никогда не будут. Изготавливать их можно, используя разные техники и материалы:



тканевые. Потребуется плотный материал, который защитит столешницу от избыточной температуры. Красиво смотрятся изделия, сшитые из цветных лоскутов в технике пэчворк;

Потребуется плотный материал, который защитит столешницу от избыточной температуры. Красиво смотрятся изделия, сшитые из цветных лоскутов в технике пэчворк; древесину . Можно компоновать в единое изделие спилы разного диаметра или использовать небольшие брусочки;

. Можно компоновать в единое изделие спилы разного диаметра или использовать небольшие брусочки; корковые пробки. Их нарезают кусочками нужного диаметра и приклеивают к картонному основанию, создавая нужный рисунок. По бокам дополнительно можно приклеить пеньковую веревку.

При желании умелые руки могут преобразить наскучившие вещи или создать из подручных материалов оригинальные и неповторимые аксессуары. Для этого используются разные техники и приемы. Главное – продуманность, последовательность и соответствие общей стилистике. К подобным занятиям можно приобщить ребенка и творить с ним невероятный интерьер.