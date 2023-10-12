Китайский гороскоп: для кого в конце октября наступает благоприятное время

Астрологи заявили, что Черная Собака, которая является покровителем октября поможет решить проблемы с финансами Драконам, Обезьянам и Свиньям, сообщает Zakon.kz

Драконам (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) представится прекрасная возможность воплотить в жизнь свои идеи, которые быстро принесут очень впечатляющие финансовые плоды. Важно при этом не пытаться действовать вне плана и применять новые методы, а также брать для себя незнакомые обязанности. Это негативно скажется на результатах труда и разочарует руководство. Вместе с тем важно не перетруждаться и следить за здоровьем.

Обезьянам (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) следует прекратить заниматься транжирством и начать как следует отслеживать траты. Особенно внимательными следует быть при совершении дорогих покупок: так сильно испытывать на прочность свой бюджет не стоит. А вот поработать как следует — самое время. Октябрь время для труда — и хорошей оплаты за него. Ваша настойчивость в достижении целей обернется впечатляющей денежной наградой. А гармония, которая воцарится в личных отношениях, даст возможность отдохнуть и восстановить силы.

Свиньям (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) октябрь предоставит многочисленные возможности, чтобы не скучать. Вы сможете решить все свои финансовые проблемы и позволить давно желаемые крупные траты. Денег хватит и на хорошее путешествие, из которого вы вернетесь с массой впечатлений, которые долго будут жить в ваших воспоминаниях. Тем из представителей знака, кто не состоит в отношениях, октябрь станет временем для судьбоносной встречи.