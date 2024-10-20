Астрологи составили воскресный гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Жизненный потенциал Овнов высок, вы не можете пожаловаться на недостаток энергии и душевных сил. Вероятно появление новых интересов и увлечений. Единственная сфера, где положение дел нельзя назвать безусловно хорошим – это финансы. Здесь требуется осторожность, чтобы избежать проблем.

Телец

У Тельцов день складывается довольно удачно. Достаточно вашего желания, чтобы урегулировать какие-то давние разногласия или восстановить отношения, прерванные не по вашей вине. Можно начинать учебу или повышать профессиональную квалификацию, а также приступать к работе над новым проектом, который потребует знаний и опыта.

Близнецы

Близнецам придется потрудиться, но усилия не будут напрасными. Вам удается навести порядок в финансовых делах, продвинутся вперед в решении сложнейших задач. Благоприятный день для урегулирования семейных разногласий, а также отдыха в кругу родственников. Для романтических знакомств день не подходит, а вот уже существующие отношения позволяет сделать более глубокими и доверительными.

Рак

Ракам можно браться за новые дела, а также испытывать новые методы достижения ранее поставленных целей. Удачными оказываются эксперименты с имиджем, день отлично подходит для посещения салона красоты или обновления гардероба. Хорошо пройдет романтическое свидание, да и дружеская встреча вас не разочарует.

Лев

Возможны проверки вашей работы, разногласия с руководством или другими влиятельными людьми, критика. Львам очень важно экономить душевные силы, избегать стрессовых ситуаций, а также встреч с людьми, которые вольно или невольно раздражают вас, выводят из себя.

Дева

Вы успешно проводите любые переговоры, хотя для достижения нужного результата приходится пускать в ход личное обаяние. Возможны приятные поездки. Не исключены и неожиданные приглашения, которые вы будете очень рады принять. Удачное совпадение позволит внести новые нотки в отношения, о будущем которых вы в последнее время беспокоились.

Весы

У Весов это довольно благоприятный день для дружеского общения, но малоподходящий для романтических знакомств. Окружающие судят превратно о ваших взглядах и намерениях, и это создает непреодолимые преграды для взаимопонимания.

Скорпион

Серия неудачных дней продолжается. В зоне бедствия отношения с коллегами. Конфликты вспыхивают из-за пустяков, а вот урегулировать их не удается, как бы вы ни старались. Можно одержать верх над соперниками в какой-то борьбе личного характера, но это потребует серьезных усилий. Проявления инициативы не приветствуются. Неплохой день для семейных дел, обустройства дома.

Стрелец

Стрельцам стоит порадовать близких подарками, знаками внимания или какими-то необычными развлечениями. Вам удается подарить окружающим хорошее настроение, создать атмосферу, в которой все чувствуют себя комфортно. Не удивительно, что к вам тянутся люди, которым не хватает душевного тепла.

Козерог

День подходит Козерогам для контактов с влиятельными людьми, обсуждения вопросов, касающихся вашей карьеры или дальнейшего развития вашего бизнеса. Жизненный потенциал высок, и вы почти не устаете, хотя занимаетесь многочисленными и разнообразными делами. Возможна встреча с людьми, с которыми вы когда-то были связаны сложными, болезненными отношениями. У вас достанет душевных сил посмеяться над старыми обидами и забыть прошлое.

Водолей

Вы не переоцениваете людей, с которыми имеете дело, но все же в каждом из них находите что-то хорошее, и это способствует взаимопониманию, развитию гармоничных отношений. Во второй половине дня Водолеев ожидает приятный сюрприз. Возможны незапланированные поездки, импровизированные развлекательные мероприятия. Вы легко приходите в хорошее настроение и замечательно проводите время.

Рыбы

Обостряется конкурентная борьба, недоброжелатели попытаются оказать на вас давление. Не все гладко дома: с близкими поладить трудновато, вы вынуждены постоянно отстаивать не только свою точку зрения, но и само право иметь ее. Юным Рыбам этот день подарит романтическое увлечение, полное ярких переживаний.

Ранее были названы знаки зодиака, которым внезапно повезет в конце октября.

