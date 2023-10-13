Пятница, 13: что делать в мистический день и чего делать не рекомендуется

Пятницу, 13 наделяют суевериями и приметами, но в этот день можно не только всего остерегаться, но и ухватить удачу за хвост. Как это сделать, расскажет Zakon.kz.

Принято 13-е число и пятницу наделять негативными приметами. Но если правильно действовать, день может стать не только приятным, но и запастись добрыми эмоциями на будущее, передает LIFE.

Итак, что не стоит делать в пятницу, 13-е, чтобы избежать неприятных моментов.

Не рекомендуется в пятницу, 13-го, приступать к учёбе, новой работе или начинать проект. Да и вообще, считается, что любое начинание в этот день обречено на провал или на пути к успеху будет встречаться много трудностей. Лучше отложить старт до понедельника и приступить к новому делу с новыми силами после отдыха на выходных.

Также считается, что путешествия, которые начались в пятницу, 13-го, будут полны недоразумений и мелких неприятностей. Командировки могут закончиться ничем, а отпуск не принесёт ожидаемого удовольствия. Если вы не можете переключиться и отвлечься от мыслей об "ужасном дне", лучше отложить поездку хотя бы до субботы.

Также есть мнение, что если постричь волосы или ногти в пятницу 13-го, то лишите себя счастья и удачи. Кстати, это суеверие относится не только к злополучному числу, но и к другим важным и ответственным моментам жизни: перед свадьбой, экзаменом или новыми начинаниями ничего стричь нельзя!

По суеверию, если в пятницу, 13-го, заниматься шитьём, зашивать одежду или пришивать пуговицы, можно навлечь на себя несчастье и неприятности. Лучше отложить эти дела на другой день.

Кроме того, считается, что если в пятницу, 13-го, брать или давать деньги в долг, это может лишить вас финансовой стабильности. Также в этот день не рекомендуется брать в руки найденные купюры, карты или кошельки — всё это привлечёт негативную энергетику.

В пятницу, 13-го, не стоит выяснять отношения, припоминать старые обиды, конфликтовать и делать подобное в этом духе. Всё потому, что так ругающиеся рискуют не прийти к консенсусу и никогда не восстановить хорошие отношения друг с другом.

Что же нужно делать в этот день?

Вместо того чтобы думать о суевериях и ограничениях, связанных с пятницей, 13-го, стоит сосредоточиться на привлечении положительной энергии и создании хорошего настроения.

Проведите время с близкими и любимыми.

Займитесь любимым делом или вернитесь к забытому хобби.

Устройте день заботы о себе: процедуры красоты, прогулка, вкусная еда, приятное чтение.

Закончите начатое: затянувшиеся дела, отложенные проекты, непрочитанные письма и неотвеченные звонки.

Наполните день приятными эмоциями и позитивными минутами.

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