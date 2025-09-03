Астрологи рассказали, как пережить коридор затмений в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года готовит нам два значимых астрономических события – лунное и солнечное затмения. Между ними образуется так называемый коридор затмений – период, к которому в астрологии принято относиться с осторожностью, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews разобрались, что это за время, как оно влияет на нас и что стоит (или не стоит) делать.

Что такое "коридор затмений"

Коридор затмений – это промежуток между двумя затмениями, когда энергетика нестабильна и переменчива. В 2025 году этот период начнется 7 сентября (лунное затмение) и завершится 21 сентября (солнечное затмение). Многие астрологи отмечают, что влияние ощущается за несколько дней до и после, то есть примерно с 31 августа по 28 сентября.

С астрологической точки зрения, затмения – это моменты обострений, внутренних перемен и трансформации. В коридоре затмений обостряется интуиция, усиливаются эмоции, возможны неожиданные события.

Что можно чувствовать: усталость, сонливость или, наоборот, бессонницу, всплески эмоций, раздражительность, внутреннюю тревогу. Это нормальные реакции – энергия нестабильна, и важно беречь себя.

Что рекомендуется делать: уделять время отдыху и самоанализу, завершать старые дела, отношения, которые больше не приносят пользы, медитировать, вести дневник, очищать пространство, заниматься планированием, но не спешить с действиями.

Чего лучше избегать: начинать новые проекты, открывать бизнес, заключать важные сделки, подписывать контракты, переезжать, менять работу, проходить важные медицинские процедуры (если можно их отложить), ссориться – эмоции могут быть неадекватно сильными.

В этом коридоре затмений могут почувствовать сильное влияние следующие знаки:

Рыбы, Близнецы, Стрельцы, Дева – будьте внимательны к эмоциям, не принимайте решения на "горячую голову".

Львы, Водолеи, а также Близнецы и Стрельцы первой декады – наоборот, могут получить шанс на мощный внутренний рост и личные озарения, если не будут спешить.

Ранее мы писали о том, как Красная Луна 7 сентября откроет коридор затмений: что это значит.