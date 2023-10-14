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Специалисты рассказали, где и как не следует хранить куриные яйца

Специалисты рассказали, где и как не следует хранить куриные яйца Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" напомнили потребителям как выбрать качественное яйцо и где и как его правильно хранить, сообщает Zakon.kz

Специалисты дали несколько рекомендаций по выбору:

  • Проверьте дату на упаковке, чтобы купить наиболее свежий продукт.
  • Выберите производителя, который находится близко к вашему местоположению, так как длительная транспортировка может негативно сказаться на качестве продукта.
  • Осмотрите содержимое упаковки: яйцо должно быть без сколов, трещин и не слишком грязным. А вот цвет и небольшие шероховатости на скорлупе значения не имеют.

Роспотребнадзор напоминает, что размер яиц, которые несёт курица, может зависеть от породы, возраста курицы. 

Размеры куриных яиц делят следующим образом:

  • С0 (большое: от 65 до 75 г);
  • С1 (среднее: от 55 до 65 г);
  • С2 (маленькое: от 45 до 55 г).

Роспотребнадзор не рекомендует хранить яйца в дверце холодильника - от постоянной тряски при его открывании и закрывании куриное яйцо может треснуть. Кроме того, обычно в этой части холодильного шкафа теплее, чем в основном отсеке, что тоже уменьшает срок хранения продукта. Лучше всего держать яйца в ящике для хранения овощей, не вынимая из картонной упаковки, в которой они продавались, причем лежать они должны узким концом вниз.

При комнатной температуре яйца столовые хранятся до 30 дней, в холодильнике – до 90 дней.

Помните, что перед употреблением, даже если вы собираетесь варить яйцо, его обязательно нужно помыть, так как на яичной скорлупе может жить бактерия сальмонелла – возбудитель тяжелого инфекционного заболевания.

Ранее специалисты рассказали, как выбрать сыр с плесенью.

Елена Вебер
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