Эксперты рассказали, чем может быть опасна клубника

В преддверии сезона клубники в "Роспотребнадзоре" напомнили, как правильно выбрать ягоды, сообщает Zakon.kz.

При выборе клубники нужно:



Убедиться, что ягоды сухие и не имеют признаков гниения.

Обратить внимание на цвет. У клубники он должен быть однородным и насыщенным, а у листиков "чашечек" – зеленые, без признаков увядания.

Проверить поверхность ягод. Она должна быть эластичной, блестящей и гладкой, без видимых вмятин и повреждений.

Проверить запах. Клубника должна иметь насыщенный ягодный аромат.

Если ягода не соответствуют перечисленным рекомендациям, стоит воздержаться от её покупки.

Эксперты также открыли секрет как определить сладость клубники. Это можно сделать обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

"Важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. В ином случае есть риск заражения такими инвазиями как: аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, стронгилоидоз", - заключили специалисты "Роспотребнадзора".

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