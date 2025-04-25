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Технологии

Как сэкономить заряд батареи на смартфоне: отключите эту настройку

Смартфон заряжается, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 13:36 Фото: pexels
Телефон неактивен, но заряд батареи все равно тает. Наверняка многие владельцы смартфонов обращали на это внимание. Тем, у кого Android, эксперты дали совет, как исправить эту ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об отключении настройки, которая "ест" заряд, даже если экран выключен, потому что она работает постоянно и незаметно.

Сканирование Wi-Fi в фоне. Даже если у вас выключен Wi-Fi, Android продолжает искать сети вокруг. Как пишет tut-news, эта опция помогает сервисам определять местоположение, но взамен она активно расходует аккумулятор.

Настройка включена изначально. Система запускает сканирование Wi-Fi для улучшения геопозиции и работы "умных" приложений.

Чтобы отключить ее и сохранить заряд, зайдите в "Настройки", в "Местоположение" и затем в "Поиск", где снимите галочку с "Поиск по Wi-Fi".

Если выберите "Геолокация", то отключите "Улучшение точности". Это тоже поможет.

Специалисты уверяют, что после отключения этих настроек Android перестанет тратить заряд на лишние запросы. При этом точность местоположения в помещениях может чуть снизиться, но GPS продолжит работать как обычно.

Ранее исследователи заявили об опасности экранов смартфонов, потому что они такие же грязные, как ободок унитаза.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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