Как сэкономить заряд батареи на смартфоне: отключите эту настройку
Речь идет об отключении настройки, которая "ест" заряд, даже если экран выключен, потому что она работает постоянно и незаметно.
Сканирование Wi-Fi в фоне. Даже если у вас выключен Wi-Fi, Android продолжает искать сети вокруг. Как пишет tut-news, эта опция помогает сервисам определять местоположение, но взамен она активно расходует аккумулятор.
Настройка включена изначально. Система запускает сканирование Wi-Fi для улучшения геопозиции и работы "умных" приложений.
Чтобы отключить ее и сохранить заряд, зайдите в "Настройки", в "Местоположение" и затем в "Поиск", где снимите галочку с "Поиск по Wi-Fi".
Если выберите "Геолокация", то отключите "Улучшение точности". Это тоже поможет.
Специалисты уверяют, что после отключения этих настроек Android перестанет тратить заряд на лишние запросы. При этом точность местоположения в помещениях может чуть снизиться, но GPS продолжит работать как обычно.
Ранее исследователи заявили об опасности экранов смартфонов, потому что они такие же грязные, как ободок унитаза.