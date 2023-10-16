Рецепты уютных осенних напитков: от горячего шоколада до медового рафа

Осенью вкусны горячие сезонные напитки, от которых мы успели отвыкнуть в жаркие летние деньки. Zakon.kz делится с вами рецептами вкуснейших напитков, которые не только согреют вас, но и придадут особую атмосферу осенним посиделкам среди близких людей.

Чай

Осень – самое подходящее время для экспериментов с давно знакомым напитком. Добавьте в заварочный чайник листочки мяты и смородины, ягоды облепихи и шиповника, цедру лимона. При первых признаках простуды используйте имбирь, корицу, гвоздику и другие пряности – они не только помогут выздороветь, но и укрепят иммунитет. На столовую ложку чайных листьев берут палочку корицы и 2 гвоздики. Пряности заливают водой и доводят до кипения, а затем кипящий настой заливают в заварочный чайник и дают настояться.

Горячий шоколад

Изысканное лакомство, которое согреет и поднимет настроение. Какао-бобы содержат кофеин и флавоноиды, обладающие стимулирующим действием. Разводим чайную ложку кукурузного крахмала в 100 мл молока. Кипятим 300 мл молока с 2 столовыми ложками коричневого сахара. Сняв с огня, добавляем разломанные на дольки 100 г темного шоколада и чайную ложку ванильного экстракта. После растворения вновь ставим смесь на огонь и добавляем разведенный крахмал. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Загустевший напиток разливаем по чашкам, украшаем тертым шоколадом или взбитыми сливками. Очень калорийно, но так вкусно!

Тыквенный пряный латте

Своей популярностью тыква обязана кофейням Starbucks. Именно в этой сети в 2003 г. оранжевый плод объявили главным вкусом осени. Посетители быстро распробовали непривычный сладковатый привкус, и тыквенно-пряный латте по-прежнему популярен. Для его приготовления используют растительное молоко. Чтобы приготовить напиток, стакан соевого молока смешиваем со столовой ложкой тыквенного пюре и чайной ложкой ванильного экстракта. Смесь нагреваем, не доводя до кипения, добавляем порцию эспрессо и взбиваем. Подаем с трубочкой.

Бананово-тыквенный латте с цикорием

В этом рецепте кофе заменяем цикорием. Чайную ложку измельченного цикория заливаем 100 мл горячего молока, даем немного настояться. В еще горячую смесь добавляем крупный банан и 50 г тыквы, взбиваем до однородной консистенции. Если напиток получился слишком густым, можно добавить молоко. Разливаем по стаканам, можно добавить корицу, мускат, имбирь.

Медовый раф

Продолжаем экспериментировать с кофе. Завариваем 50 мл эспрессо, предварительно добавив щепотку любимых пряностей: они придадут напитку особый аромат. Добавляем в него чайную ложку меда и помешиваем до полного растворения. Одновременно нагреваем до 60°С 100 мл сливок (жирность 10–15 %). Кофе соединяем со сливками и взбиваем до создания пены. Взбитую горячую смесь переливаем в стеклянную или керамическую чашку и сверху посыпаем корицей – медовый раф готов.

Горячий какао с зефиром

Готовится очень просто: достаточно подогреть стакан молока или сливок и аккуратно растворить в нем ложку какао-порошка. Но давайте сделаем его еще вкуснее. Добавим в горячий напиток горсть зефирок-маршмеллоу, и он покроется вкуснейшей шапочкой из подтаявшего лакомства.

Новый вкус придаст банан – просто взбейте стакан какао с половинкой банана. А еще можно добавить щепотку корицы, листик мяты, взбитые сливки или пару ложечек сгущенного молока.

Глинтвейн

Если составлять список самых древних и популярных напитков для холодной погоды, первую позицию по праву займет глинтвейн. Подогретым красным вином согревались еще воины Римской империи. Сегодня это – главный напиток Рождества.

Классический вариант – горячее красное сухое или полусухое вино с добавлением сахара и пряностей. На 500 мл вина берем палочку корицы, четыре гвоздики, два листика мяты, по щепотке измельченного имбиря, аниса и мускатного ореха. А еще обязательно кожуру и пару долек апельсина. Все ингредиенты, кроме вина, выкладываем в кастрюльку, добавляем 100 мл воды и доводим до кипения. Через две минуты добавляем 1–2 чайных ложки сахара, доводим до полного растворения. Снимаем с огня, процеживаем и вливаем вино. Получившийся глинтвейн нагреваем (но не доводя до кипения!) и горячим разливаем по кружкам.

Можно приготовить безалкогольный глинтвейн, заменив вино виноградным соком. А сахар можно заменить медом, но его лучше добавлять перед подачей напитка, чтобы мед сохранил свой вкус и полезные свойства.

Пунш

Так называют напитки на основе фруктовых или ягодных соков. Рецептов пунша очень много, есть летние охлаждающие с кусочками льда и осенне-зимние согревающие. В согревающие обязательно добавляются пряности. Готовят пунш обычно в большом объеме, выставляют на стол в широкой чаше, в которой плавают кусочки фруктов и ягоды. К чаше обязательно прилагается черпак для наполнения бокалов.

Чтобы приготовить безалкогольный пунш, смешиваем по 3 стакана апельсинового и клюквенного сока, добавляем неполный стакан воды и пряности: щепотку мускатного ореха, по половинке чайной ложки молотой корицы и имбиря. Состав доводим до кипения, варим на среднем огне 5–6 минут, затем снимаем с огня. Добавляем два нарезанных кружками апельсина и горсть клюквы, 5–10 минут настаиваем и подаем на стол.

Эгг-ног

Шотландский Egg-nog появился в России под названием "гоголь-моголь". Первоначально он был напитком исключительно для аристократов: входящие в него яйца, сливки, сахар были далеко не дешевыми продуктами. Напиток использовали в лечебных целях, рекомендуя при простудах, а также для восстановления сил после болезни. Особой популярностью эгг-ног пользовался у певцов и актеров как отличное средство для восстановления голоса и поддержания здоровья голосовых связок. Напиток на основе сырых яиц и сегодня очень популярен в Канаде и США, особенно в рождественские праздники. Но нам не обязательно ждать Рождества, чтобы полакомиться изумительным десертным "гоголь-моголем".

Для приготовления смешиваем 550 мл молока и 330 мл сливок (жирность – 35 %), добавляем чайную ложку мускатного ореха и греем смесь на среднем огне около 7 минут, постоянно помешивая. Пока смесь остывает, отделяем 6 желтков и взбиваем их со стаканом сахара. Желтково-сахарную массу греем на водяной бане, непрерывно помешивая, около 20–25 минут, пока она не побелеет. Затем снимаем желтки с огня и небольшими порциями, не переставая взбивать, вводим их в слегка остывшую молочно-сливочную смесь. Десерт должен получиться воздушным и однородным. Разливаем по стаканам, охлаждаем до комнатной температуры и на несколько часов оставляем в холодильнике. Перед подачей на стол можно добавить мускатный орех.

Тодди-бренди

Осеннее ненастье – самое время побаловать себя вкусным коктейлем. Готовится тодди-бренди легко и быстро. В жаропрочной посуде смешиваем 40 мл бренди и 2 столовых ложки меда, добавляем по одному кружку лимона и апельсина, а также обязательные пряности – корицу, мускатный орех, ваниль, молотую гвоздику. Состав и количество пряностей варьируются по вкусу. Получившуюся смесь нагреваем на водяной бане, а затем добавляем полстакана кипятка. Перемешиваем, остужаем и наслаждаемся. Вместо бренди можно использовать виски или ром.