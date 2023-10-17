Как часто нужно менять зубную щетку

До сих пор очень многие люди не соблюдают элементарных правил, когда дело касается гигиены полости рта. Об опасности такой небрежности предупредил американский стоматолог Кевин Сэндз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, врач отметил, что многие люди меняют зубные щетки недостаточно часто. Это нужно делать регулярно, особенно если щетинки заметно расслоились.





"Среднестатистический человек должен менять зубную щетку раз в три-четыре месяца. Этого достаточно, чтобы щетинки сохраняли эффективность, а концентрация бактерий на щетке оставалась минимальной". Кевин Сэндз

В сезон простуд щетку, возможно, потребуется менять чаще: переболев, лучше всего купить новую.

Стоматолог дал несколько простых советов по уходу за зубной щеткой:

тщательно промывайте ее горячей водой после каждой чистки зубов;

храните щетку в чистом и сухом месте;

не используйте чехлы или колпачки для щеток – в них размножаются бактерии;

тщательно просушивайте щетку между использованиями;

не допускайте контакта между своей зубной щеткой и чужой – например, не ставьте их в один стаканчик.

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