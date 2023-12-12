Почему нельзя заставлять ребенка делиться игрушками

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что ребенок должен уметь отстаивать собственные границы, в том числе свои игрушки, сообщает Zakon.kz.

В беседе в "Газетой.Ru" она отметила, что, если же с детства приучить его беспрекословно, не раздумывая отдавать первому встречному свои вещи, то у ребенка так и не появится понимание, где свое, где чужое.

"Во взрослом возрасте такие люди чаще других попадают в созависимые отношения, причем сами спокойно нарушают чужие границы (например, когда жена не видит ничего страшного в том, что копается в мобильном телефоне своего мужа или изучает содержимое его карманов)", – сообщила Романив.

Психолог подчеркнула, что щедрость должна стать для ребенка нормой, однако в некоторых ситуациях детям стоит дать право выбора.

"Если он особенно ценит свои личные вещи (любимую игрушку или книгу), то может сам решить, делиться ими или нет. А родителям следует уважать это решение. То есть угостить ребят на детской площадке конфетами, которые он ест сам, – это нормально. Отказаться дать незнакомой девочке любимого мишку – тоже нормально", – объяснила специалист.

По ее словам, необоснованные требования поделиться могут вызвать у ребенка стресс, чувство потери или раздражение.

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