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Врач назвала три ошибки, быстро уносящие молодость и здоровье женщин после 30 лет

Врач назвала три ошибки, быстро уносящие молодость и здоровье женщин после 30 лет Фото: pixabay
Российский врач Диляра Лебедева призывает женщин после 30 сохранить здоровье и молодость, но для этого нужно не забывать о трех важных составляющих, сообщает Zakon.kz

По информации МедикФорум, во-первых, женщины часто не обращают внимания на дефицит витаминов и микроэлементов в организме — а их содержание следует контролировать обязательно, чтобы не провоцировать сбои в работе важных систем, в том числе следует разнообразить рацион и отказаться от пустых углеводов.

Во-вторых, представительницы прекрасного пола небрежно относятся к гормональному фону, хотя именно после 30 лет могут происходить изменения в функционировании щитовидной железы, надпочечников, яичников. Ради сохранения здоровья и молодости все же следует выделить время и посетить медучерждение, проверить уровень гормонов и работу органов.

Наконец, еще одна ошибка - отсутствие адекватных силовых нагрузок. По словам медика, старение обратить нельзя, и оно постепенно лишает организм развитой и крепкой мышечной массы. Однако можно замедлить этот процесс, если включить в повседневную рутину тренировки на разные группы мышц и нарастить физическую активность.

Ранее мы писали о том, как оставаться в форме, когда ты работаешь удаленно.

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