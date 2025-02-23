Врач назвала шесть продуктов, которые следует исключить из детского рациона

Некоторые продукты, рекламируемые как полезные для детей, на самом деле могут навредить здоровью, предупредила россйиский эндокринолог Диляра Лебедева, передает Zakon.kz.



В своем Telegram-канале она перечислила шесть групп продуктов, которые стоит исключить из питания ребенка.

В первую очередь врач рекомендует избегать переработанных продуктов, таких как сырки и колбасы, так как они перегружают печень, провоцируют воспаления кишечника и повышают риск ожирения.

Кроме того, Лебедева советует отказаться от:

Продуктов с высоким содержанием сахара (йогурты, готовые каши, хлопья, печенье);

Продуктов с трансжирами (маргарин, чипсы, магазинная выпечка);

Продуктов с искусственными добавками (красители, ароматизаторы, усилители вкуса);

Сладких напитков и газировки;

Фастфуда и рафинированных продуктов (белый хлеб, консервы, продукты без витаминов и минералов).

Врач советует отдавать предпочтение натуральным продуктам: домашнему мясу, свежим овощам, цельнозерновым кашам и полезным десертам без сахара.

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