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Врач назвала шесть продуктов, которые следует исключить из детского рациона

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 01:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Некоторые продукты, рекламируемые как полезные для детей, на самом деле могут навредить здоровью, предупредила россйиский эндокринолог Диляра Лебедева, передает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале она перечислила шесть групп продуктов, которые стоит исключить из питания ребенка.

В первую очередь врач рекомендует избегать переработанных продуктов, таких как сырки и колбасы, так как они перегружают печень, провоцируют воспаления кишечника и повышают риск ожирения.

Кроме того, Лебедева советует отказаться от:

  • Продуктов с высоким содержанием сахара (йогурты, готовые каши, хлопья, печенье);
  • Продуктов с трансжирами (маргарин, чипсы, магазинная выпечка);
  • Продуктов с искусственными добавками (красители, ароматизаторы, усилители вкуса);
  • Сладких напитков и газировки;
  • Фастфуда и рафинированных продуктов (белый хлеб, консервы, продукты без витаминов и минералов).

Врач советует отдавать предпочтение натуральным продуктам: домашнему мясу, свежим овощам, цельнозерновым кашам и полезным десертам без сахара.

Ранее были названы продукты, которые помогают избегать сонливости после обеда. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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