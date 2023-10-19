Эффективный лайфхак: как отбелить зубы дешевым средством

Красивая улыбка привлекает внимание и придает уверенности в себе. Однако вредные привычки и огрехи в питании часто приводят к тому, что зубы покрываются налетом и теряют белизну, сообщает Zakon.kz.

Как утверждают эксперты, есть копеечное средство, способное оперативно помочь в решении деликатной проблемы.

В данном случае речь идет о простой пищевой соде.

"Для белоснежной улыбки достаточно обмакнуть щетку в соду и как следует натереть ей эмаль. На вкус эта процедура не будет приятной, зато позволит быстро вернуть улыбке белизну и сияние", – сказано в сообщении.

Но непременно нужно помнить, что сода является абразивом и при регулярном использовании может негативно сказаться на здоровье зубов.

Соду добавляют в некоторые "отбеливающие" средства. К тому же сода может повредить зубную эмаль и сделать их даже более желтыми.

Лучшим средством, как говорится в публикации utro.ru, для отбеливания зубов остается правильная чистка утром и вечером.

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