Отбеливание зубов: вредно или нет

Отбеливание зубов – это всегда агрессивная процедура, так как во время проведения устраняют собственный пигмент. Но осветление зубов придает эстетическую красоту и уверенность в себе. В этой связи Zakon.kz предлагает разобраться, вредно ли отбеливать зубы и какие способы существуют.

Стоматологи предлагают несколько способов отбеливания зубов – от химических до механических процедур. Несмотря на то, каким методом вы хотите воспользоваться, перед осветлением нужно проконсультироваться со специалистами. Потому что не всем разрешено делать отбеливание и необходимо подбирать процедуру индивидуально, например, беременным, кормящим мамам и детям до 18 лет не рекомендуется делать отбеливание зубов. Беременным женщинам можно сделать профессиональную чистку или приобрести отбеливающую пасту по рекомендациям врача.

Профессиональная чистка – самый простой и щадящий способ осветления зубов, которая поможет убрать налет и вернуть природный цвет зубов. Стоит учесть, что это не процедура отбеливания, но при этом цвет зубов будет на 2-3 тона светлее. К тому же такая чистка полезна для здоровья. ВОЗ рекомендует делать ее два раза в год.

Плюсы

Отбеливание зубов может помочь избавиться от пятен и желтизны, что приводит к более белоснежной улыбке. Можно сказать, что красивая улыбка, как визитная карточка, которая помогает чувствовать себя более комфортно в общении с людьми. Стоит отметить, что осветленные зубы придают ухоженный внешний вид и значительно повышают самооценку человека. Поэтому отбеливание зубов, это больше вопрос эстетики, а не лечения.

Минусы

После процедуры отбеливания некоторые люди могут испытывать неприятные ощущения и зубы будут чувствительны к горячему и холодному. Причем при длительном и неправильном применении отбеливающих средств может пострадать и разрушиться зубная эмаль. Также часть отбеливающих средств содержат агрессивные химические компоненты, которые вредны для зубов и десен. Возможны побочные эффекты – это раздражение десен, горечь во рту, рвота и т.д. Следует учесть, что без правильного ухода и регулярного очищения зубов результаты отбеливания продляться недолго.

Противопоказания для отбеливания зубов: Аллергическая реакция.

Воспаления в ротовой полости.

в ротовой полости. Пломбы и коронки на передних зубах.

Непереносимость препаратов.

Беременность и кормление грудью.

Не рекомендуется детям.

При риске распространения кариеса.

Способы отбеливания зубов

Химическое отбеливание. Процедура обычно включает использование перекиси водорода или карбамида пероксида, которые проникают в эмаль зубов и делают их белыми. Отбеливание таким способом может занимать от нескольких минут до нескольких недель.

Ультразвуковое отбеливание. Ультразвуковое отбеливание зубов – это процедура отбеливания, которая использует ультразвук для разрушения зубного налета и осветление пятен на поверхности зубов. Это более мягкий и щадящий метод отбеливания.

Лазерное отбеливание. Этот метод подходит для тех, у кого есть царапины на эмали. Во время процедуры на зубы наносится специальный гель, который активируется лазером, что позволяет улучшить оттенок зубов, убрать пятна и придать им белый цвет.

Фототбеливание. Этот метод применяется в случаях, когда требуется быстрый и эффективный результат. Однако, как и в случае с другими методами отбеливания зубов, перед проведением процедуры всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что он подходит именно для вас, дабы избежать возможных побочных эффектов.

Важно! Отбеливание зубов можно делать один или два раза в год, не более.

Можно ли отбеливать зубы полосками?

Кроме стоматологических процедур, многие люди отбеливают зубы в домашних условиях. Один из распространенных способов – использовать отбеливающие полоски для зубов. Здесь рекомендуется приобретать аптечные и лицензированные бренды. Следует также помнить, что неконтролируемое отбеливание зубов, особенно с применением нелицензированных средств, может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом перед отбеливанием зубов.

Первые две недели после отбеливания не рекомендуется:

Пить кофе и газированные напитки.

Есть шоколад и продукты с красителями.

Курить сигареты.

Необходимо соблюдать гигиену ротовой полости.