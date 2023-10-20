Интересные фильмы, в которых осень предстает во всей красе

Осень – пора, когда хочется, как клубочек, завернуться в мягкий плед, вдохнуть аромат горячего чая и насладиться просмотром душевного фильма. Корреспондент Zakon.kz представляет бессмертную киноклассику золотого листопада.

"Сладкий ноябрь", 2001 год

Сюжет разворачивается вокруг трудоголика Нельсона, для которого работа всегда на первом месте. Однако последний месяц осени – самое время для перемен. Судьба связывает его с необыкновенной девушкой по имени Сара. Она на протяжении всего ноября меняет привычную жизнь карьериста и переворачивает его рутину с ног на голову. Однако сладкий месяц подойдет к концу и влюбленным придется расстаться.





"Когда Гарри встретил Салли", 1989 год

Гарри и Салли когда-то были просто попутчиками, их пути случайно пересекались трижды. Вроде бы эти встречи ничего не предвещали, ведь он был самовлюбленный, а она вспыльчивая натура. К тому же у каждого из них были свои половинки. Однако со временем все обстоятельства складываются так, что герои становятся не только близкими друзьями, но и больше.





"Осень в Нью-Йорке", 2000 год

Это уютный осенний фильм. Молодая Шарлота знакомится в Нью-Йорке со взрослым мужчиной Уиллом. Роман на фоне красивого города и осенних пейзажей, а также обстоятельства – девушка смертельно больна. Однако отсутствие надежды на выздоровление не останавливает пару. Уилл делает все возможное, чтобы спасти свою избранницу. И буквально за короткий срок они испытывают весь спектр нежных чувств и остроту ощущений.





"Улыбка Моны Лизы", 2003 год

Кэтрин Энн Уиллис – свободолюбивая и независимая выпускница Беркли. Она устраивается преподавателем истории искусств в женском колледже Уэллесли. Тогда в учебном заведении преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в обществе. Кэтрин с энтузиазмом борется за равноправие полов и оказывает влияние на студенток. Настоящий фильм с осенней атмосферой.





"Дом у озера", 2006 год

Это лучший фильм про осень и любовь. В доме у озера Кейт переставала чувствовать себя одинокой. Однажды после болезненного разрыва героиня решается уехать. Тогда она пишет письмо будущему жильцу. Им оказывается архитектор Алекс. Он обнаруживает его в почтовом ящике. И между ними завязывается переписка. Невероятно, но они живут в разных временных отрезках: Алекс – в 2004 году, а Кейт в – 2006-м. С этого и начинается их роман.





"Фантастические твари и где они обитают", 2016 год

Предыстория о мире Гарри Поттера, снятая по сценарию Джоан Роулинг, признана одним из лучших подарков поттероманам и раскрыла загадку о мире, который был до появления известного волшебника. Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Возможно, он продолжил бы свой путь на поезде дальше, если бы не маг Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта.





"Последняя любовь мистера Моргана", 2013 год

Лента про историю пожилого американского профессора Мэтью Моргана. Он одиноко и замкнуто живет в Париже, преподает философию в университете. Каждый его день лишен бессмысленности. Так произошло из-за того, что его супруга умерла несколько лет назад, а в отношениях с детьми образовалась "большая дыра". Но он сталкивается с Полин – молодой, веселой и открытой парижанкой, преподавательницей танцев. Она оказывается для него свежим глотком воздуха, и Мэтью начинает смотреть на этот мир по-другому.





"Амели", 2001 год

Амели – молодая парижанка с бурным воображением и большой любовью к жизни. Она работает в кафе официанткой. Там она любит наблюдать за людьми. Как-то на железнодорожном вокзале она увидела, как мужчина забыл фотоальбом. Открыв его, она удивилась коллекции – все страницы были обклеены неудачными фотографиями. Тем не менее Амели решает вернуть альбом владельцу, и этот процесс превращается в настоящее приключение.





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