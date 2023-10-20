Интересные фильмы, в которых осень предстает во всей красе
"Сладкий ноябрь", 2001 год
Сюжет разворачивается вокруг трудоголика Нельсона, для которого работа всегда на первом месте. Однако последний месяц осени – самое время для перемен. Судьба связывает его с необыкновенной девушкой по имени Сара. Она на протяжении всего ноября меняет привычную жизнь карьериста и переворачивает его рутину с ног на голову. Однако сладкий месяц подойдет к концу и влюбленным придется расстаться.
"Когда Гарри встретил Салли", 1989 год
Гарри и Салли когда-то были просто попутчиками, их пути случайно пересекались трижды. Вроде бы эти встречи ничего не предвещали, ведь он был самовлюбленный, а она вспыльчивая натура. К тому же у каждого из них были свои половинки. Однако со временем все обстоятельства складываются так, что герои становятся не только близкими друзьями, но и больше.
"Осень в Нью-Йорке", 2000 год
Это уютный осенний фильм. Молодая Шарлота знакомится в Нью-Йорке со взрослым мужчиной Уиллом. Роман на фоне красивого города и осенних пейзажей, а также обстоятельства – девушка смертельно больна. Однако отсутствие надежды на выздоровление не останавливает пару. Уилл делает все возможное, чтобы спасти свою избранницу. И буквально за короткий срок они испытывают весь спектр нежных чувств и остроту ощущений.
"Улыбка Моны Лизы", 2003 год
Кэтрин Энн Уиллис – свободолюбивая и независимая выпускница Беркли. Она устраивается преподавателем истории искусств в женском колледже Уэллесли. Тогда в учебном заведении преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в обществе. Кэтрин с энтузиазмом борется за равноправие полов и оказывает влияние на студенток. Настоящий фильм с осенней атмосферой.
"Дом у озера", 2006 год
Это лучший фильм про осень и любовь. В доме у озера Кейт переставала чувствовать себя одинокой. Однажды после болезненного разрыва героиня решается уехать. Тогда она пишет письмо будущему жильцу. Им оказывается архитектор Алекс. Он обнаруживает его в почтовом ящике. И между ними завязывается переписка. Невероятно, но они живут в разных временных отрезках: Алекс – в 2004 году, а Кейт в – 2006-м. С этого и начинается их роман.
"Фантастические твари и где они обитают", 2016 год
Предыстория о мире Гарри Поттера, снятая по сценарию Джоан Роулинг, признана одним из лучших подарков поттероманам и раскрыла загадку о мире, который был до появления известного волшебника. Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводят магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Возможно, он продолжил бы свой путь на поезде дальше, если бы не маг Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта.
"Последняя любовь мистера Моргана", 2013 год
Лента про историю пожилого американского профессора Мэтью Моргана. Он одиноко и замкнуто живет в Париже, преподает философию в университете. Каждый его день лишен бессмысленности. Так произошло из-за того, что его супруга умерла несколько лет назад, а в отношениях с детьми образовалась "большая дыра". Но он сталкивается с Полин – молодой, веселой и открытой парижанкой, преподавательницей танцев. Она оказывается для него свежим глотком воздуха, и Мэтью начинает смотреть на этот мир по-другому.
"Амели", 2001 год
Амели – молодая парижанка с бурным воображением и большой любовью к жизни. Она работает в кафе официанткой. Там она любит наблюдать за людьми. Как-то на железнодорожном вокзале она увидела, как мужчина забыл фотоальбом. Открыв его, она удивилась коллекции – все страницы были обклеены неудачными фотографиями. Тем не менее Амели решает вернуть альбом владельцу, и этот процесс превращается в настоящее приключение.
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