Почему болят суставы при изменении погоды

Врач-ревматолог Валерия Король рассказала о том, что боль в суставах на перемену погоды может быть связана с изменением барометрического или атмосферного давления, сообщает Zakon.kz.

"Точные механизмы появления болей в суставах при изменении погодных условий до конца до сих пор не изучены. Считается, что вызвать дискомфорт могут такие факторы, как температура воздуха, изменения атмосферного давления и влажность", – рассказала она "Газете.Ru".

По ее словам, эксперты сходятся во мнении, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как погода может быть связана с симптомами артрита или почему она влияет на одних пациентов больше, чем на других.

Согласно некоторым теориям, отметила эксперт, усиление боли при артрите связано с изменениями барометрического давления, которые могут приводить к расширению или сжатию сухожилий, мышц и повышению давления на нервные окончания.

"Изменения атмосферного давления, которые происходят при изменении погоды, могут вызвать изменения давления в суставах, что может сделать нервные окончания более чувствительными и усилить боли", – назвала еще одну теорию ревматолог.

Как уточняет специалист, есть также версия, что низкие температуры могут приводить к увеличению вязкости синовиальной жидкости, поэтому в холода пациенты могут чувствовать большую скованность в суставах и боль.

"При движении количество синовиальной жидкости увеличивается, улучшается приток крови к суставам. В холодную или дождливую погоду пациенты, как правило, менее активны. Ограничение движений в суставах может опять же приводить к уменьшению количества синовиальной жидкости, что способно усилить болевые ощущения и вызывать чувство скованности", – добавила еще один вариант объяснения болей в суставах Король.

Кроме того, как выяснилось, боль может быть связана с депрессией.

"Холодные, пасмурные дни с меньшим количеством солнечного света могут негативно отражаться на настроении, что способно влиять на восприятие боли. Люди с депрессией или депрессивными симптомами испытывают боль чаще и сильнее, чем те, кто не страдает депрессией", – заключила врач.

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