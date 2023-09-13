Изменения в погоде: как побороть метеозависимость
Среди самых распространенных из многочисленных симптомов подверженности изменениям погоды:
- повышенная утомляемость и сниженное настроение;
- боли в суставах и позвоночнике;
- приступы мигрени;
- головокружение, шум в ушах;
- повышение или понижение, скачки артериального давления;
- ощущение усиленного сердцебиения.
Специалисты отмечают, что такого диагноза, как "метеозависимость", в современной медицинской классификации болезней нет и никогда не было. Но как быть с многочисленными субъективными жалобами пациентов, которые при резких изменениях погоды страдают так, что подчас не могут подняться с постели?
Метеочувствительностью, как сказано в публикации "АиФ", чаще отличаются люди с хроническими заболеваниями (мигрень, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и дыхательной системами, аллергические и нервно-психические расстройства).
Судя по опросам, от проявлений метеозависимости людей в основном спасает отдых.
Кроме того, чтобы взбодриться, пациенты пьют кофе и энергетические напитки, применяют витамины и обезболивающие препараты.
Врач-травматолог-ортопед Алексей Цапко добавляет, что чаще всего метеозависимые люди жалуются на боли в суставах.
"Сами суставы болеть в принципе не могут, поскольку в хряще нет нервных окончаний, – говорит Алексей Цапко. – А вот в капсуле сустава нервные окончания есть. Мелкие сосуды и нервы первыми реагируют на перепады атмосферного давления. По этим "проводам" и передаются болевые ощущения".
По словам эксперта, в таких случаях можно принять обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты).
Но лучше таблетками не злоупотреблять – они агрессивно воздействуют на слизистую ЖКТ. А когда обострение пройдет, важно подключить лечебную физкультуру, суставную гимнастику, которая улучшит кровообращение за счет лучшего поступления в клетки кислорода.
Ранее диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич посоветовала осенью изменить свой рацион для поддержания иммунитета. По ее словам, в это время следует есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока – в них содержится полезный пектин.