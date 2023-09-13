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Изменения в погоде: как побороть метеозависимость

Изменения в погоде: как побороть метеозависимость Фото: pixabay
"Hепогода нынче в моде". Слова из детской песни как никогда актуальны. С началом осени все больше людей жалуются на самочувствие из-за изменения температуры воздуха и влажности, сообщает Zakon.kz.

Среди самых распространенных из многочисленных симптомов подверженности изменениям погоды:

  • повышенная утомляемость и сниженное настроение;
  • боли в суставах и позвоночнике;
  • приступы мигрени;
  • головокружение, шум в ушах;
  • повышение или понижение, скачки артериального давления;
  • ощущение усиленного сердцебиения.

Специалисты отмечают, что такого диагноза, как "метеозависимость", в современной медицинской классификации болезней нет и никогда не было. Но как быть с многочисленными субъективными жалобами пациентов, которые при резких изменениях погоды страдают так, что подчас не могут подняться с постели?

Метеочувствительностью, как сказано в публикации "АиФ", чаще отличаются люди с хроническими заболеваниями (мигрень, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и дыхательной системами, аллергические и нервно-психические расстройства).

Судя по опросам, от проявлений метеозависимости людей в основном спасает отдых.

Кроме того, чтобы взбодриться, пациенты пьют кофе и энергетические напитки, применяют витамины и обезболивающие препараты.

Врач-травматолог-ортопед Алексей Цапко добавляет, что чаще всего метеозависимые люди жалуются на боли в суставах.

"Сами суставы болеть в принципе не могут, поскольку в хряще нет нервных окончаний, – говорит Алексей Цапко. – А вот в капсуле сустава нервные окончания есть. Мелкие сосуды и нервы первыми реагируют на перепады атмосферного давления. По этим "проводам" и передаются болевые ощущения".

По словам эксперта, в таких случаях можно принять обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты).

Но лучше таблетками не злоупотреблять – они агрессивно воздействуют на слизистую ЖКТ. А когда обострение пройдет, важно подключить лечебную физкультуру, суставную гимнастику, которая улучшит кровообращение за счет лучшего поступления в клетки кислорода.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич посоветовала осенью изменить свой рацион для поддержания иммунитета. По ее словам, в это время следует есть больше сезонных овощей и фруктов, меда и чеснока – в них содержится полезный пектин.

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