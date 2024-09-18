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Почему возникает боль в тазобедренном суставе

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 21:17 Фото: pixabay
Хирург-ортопед Роберт Трасолини из Больницы Хантингтона рассказал о том, что боль в тазобедренном суставе может возникать при отсутствии физической активности, интенсивных кардиотренировках (беге, ходьбе и езде на велосипеде) и по причине неправильной осанки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание MedicalXpress, средний тендиноз ягодичной мышцы, часто называемый тендинопатией ягодиц, представляет собой проблему для здоровья, вызванную воспалением сухожилий в средней ягодичной мышце. Средняя ягодичная мышца – одна из самых маленьких и менее известных мышц ягодиц, которая функционирует, обеспечивая стабильность и поддержку структур бедра и таза. Сбои в ее работе могут привести к болям в тазобедренном суставе, которые обычно возникают при ходьбе по лестнице, лежании на боку, длительном сидении или стоянии на одной ноге.

Эксперт отметил, что сидение с выгнутой спиной или сутулость может оказывать значительное нежелательное давление на глубокие мышцы ягодиц, а также на нижнюю часть спины. Чтобы избежать боли в тазобедренном суставе, врач рекомендует следить за осанкой и выполнять короткую разминку каждые 30 минут, проведенные в сидячем положении.

По словам хирурга, другой распространенной причиной болевых ощущений выступает чрезмерная физическая нагрузка, требующая многократного повторения одного и того же движения. К таким тренировкам относится пешая ходьба, бег, езда на велосипеде или катание на лыжах. Врач рекомендует физически активным людям сделать перерыв в тренировках, чтобы выяснить, является ли нагрузка чрезмерной, и восстановить мышцы.

Специалист посоветовал полностью не отказываться от занятий спортом. Избыточное давление, вызванное увеличением веса или ожирением, может способствовать развитию тендинопатии ягодиц. Недостаточное использование сухожилий в средней ягодичной мышце при малоподвижном образе жизни также способно стать причиной боли.

Ранее эксперт назвала продукты, которые вызывают головную боль.

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